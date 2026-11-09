경기도, 원천리천 정비사업 완료…사업비 225억 원 절감

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[수원=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 수원시 원천리천 하류의 홍수 피해를 예방하기 위해 하천을 확장하는 대신 상류 저수지의 수문을 개선하는 정비사업을 완료해 당초 계획보다 사업비 225억 원을 절감하고 사업 기간도 4년 단축했다고 9일 밝혔다.

원천호수 자동수문 모습. [사진=경기도]

도에 따르면 광교호수공원 내 원천호수와 신대저수지의 물 저장·방류 기능을 개선하는 원천리천 정비사업을 마쳤으며 이번 사업은 집중호우 때 상류 저수지의 수위를 조절해 원천리천 하류의 홍수 위험을 낮추기 위해 추진됐다.

사업은 지난해 10월 착공해 올해 10월 준공됐으며 총사업비는 134억 원이다.

도는 두 저수지에 설치된 기존 고무보를 자동수문으로 교체하고 집중호우와 태풍 등에 대비한 저수지 운영관리 지침을 마련했다.

자동수문을 활용해 저수지 수위와 방류량을 효율적으로 조절하고 저수용량을 확대해 하류 지역의 홍수 대응 능력을 높였다는 설명이다.

당초 도는 집중호우에 따른 원천리천 하류 범람을 막기 위해 수원시 영통구 하동 일대 1.84㎞ 구간의 하천 폭을 넓히고 제방을 보강할 계획이었다.

그러나 사업 구간 인근에 삼성전자와 영통구청 등 주요 시설이 위치한 데다 홍수 때 예상 수위보다 낮은 교량을 높이려면 왕복 8차로 도로까지 개량해야 해 대규모 공사가 불가피했다고 전했다.

이에 도는 하천을 직접 확장하는 대신 원천호수와 신대저수지의 수량을 조절하는 방식으로 사업계획을 변경했다.

그 결과 당초 359억 원으로 예상됐던 사업비는 134억 원으로 줄었다. 토지 보상과 대규모 도로 공사 비용 등을 절감하면서 총 225억 원을 아꼈으며 예상 사업 기간도 6년에서 2년으로 4년 단축했다고 밝혔다.

도는 이번 사업으로 여름철 집중호우와 태풍 발생 시 원천리천 하류의 홍수 위험이 줄고 인근 지역의 침수 피해 예방에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

배성호 경기도 건설국장은 "원천리천 정비사업 완료로 수원시 일대 주민들이 여름철 침수에 대한 불안을 크게 덜 수 있게 됐다"며 "광교호수공원 이용에 불편이 있었음에도 사업 추진에 관심과 성원을 보내주신 경기도민께 감사드린다"고 밝혔다.

asj7376@newspim.com