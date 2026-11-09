서울시국악관현악단, 올 연말 힙한 '송년음악회'…이희문·서도와 협연

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 세종문화회관(사장 안호상) 서울시국악관현악단(단장 이승훤)이 오는 12월 10일 '송년 음악회'를 세종문화회관 대극장에서 개최한다.

'송년 음악회'는 한 해를 보내는 송년의 의미를 우리 음악 특유의 신명과 현대적인 감각으로 풀어낸 특별한 무대다.

지휘자 김성국 [사진=세종문화회관]

이번 공연은 전통음악을 저마다의 방식으로 재해석해 온 음악가들이 국악관현악과 만난다. 경기민요를 기반으로 독창적인 음악 세계를 구축한 이희문과 전통음악에 대중음악의 문법을 접목해 '조선팝'을 선보여 온 서도가 출연한다. 색깔이 다른 두명의 소리꾼과 일렉트릭기타리스트 황린, 사물놀이 단체 사물광대가 합류해 민요부터 록 사운드, 타악까지 우리 음악을 다양하게 표현하며 기존 송년 음악회와는 전혀 다른 감동과 재미를 선보인다.

지휘는 서울시국악관현악단 수석객원지휘자인 김성국이 맡았다. 국악관현악의 풍성한 선율과 서로 다른 음악적 개성을 지닌 연주자들의 만남을 통해 전통음악의 현재를 보여주는 동시에, 송년의 흥겨움을 극대화한다.

이희문_2024대한민국국악관현악축제 [사진=세종문화회관]

◆이희문과 서도, 두 소리꾼이 서로 다른 방식으로 새롭게 쓰는 우리 음악

이번 공연에서 주목할 출연진은 소리꾼 이희문과 서도다. 두 사람은 전통음악에 뿌리를 두면서도 기존의 형식과 장르에 얽매이지 않는 음악으로 새로운 관객층을 개척해 왔지만 전통을 풀어내는 방식은 서로 다르다.

무형문화재 제57호 경기민요 이수자인 이희문은 경기민요를 현대적으로 재해석하며 특유의 소리와 창법을 바탕으로 독창적인 음악 세계를 구축해 왔다. 2017년에는 미국 공영라디오(NPR)의 프로그램에 출연해 해외에서도 한국 민요의 매력을 알렸다.

서도 [사진=세종문화회관]

서도는 서도밴드 리더이자 보컬로, 전통음악과 팝을 결합한 '조선팝'이라는 장르를 개척하며 주목받았다. 판소리의 발성과 전통적인 음악 어법을 현대적인 밴드 사운드에 녹여내며 자신만의 음악 세계를 구축했다. JTBC '풍류대장'에서 최종 우승을 차지하며 대중적 인지도를 얻었으며, '불후의 명곡' '싱어게인4' 등 방송과 공연을 넘나들며 활동하고 있다.

경기민요의 새로운 표현을 모색해 온 이희문과 전통 소리를 대중음악과 결합하며 확장해 온 서도가 서울시국악관현악단과 만나 어떤 무대를 선보일지 기대를 모은다.

◆태평소 대신 일렉트릭기타, 사물놀이까지…국악관현악 표현 넓혀

일렉트릭기타리스트 황린은 김성국이 작곡한 '능게'를 연주한다. '능게'는 태평소의 선율을 일렉트릭기타로 풀어낸 작품으로, 전통 관악기의 음악적 어법을 전혀 다른 음색의 악기로 표현한다. 2022년 김성국 지휘자가 작곡한 '능게'를 초연했던 기타리스트 황린이 김성국 지휘자와 서울시국악관현악단과 다시 만난다.

황린+김성국_2022믹스드오케스트라 [사진=세종문화회관]

사물놀이 단체 사물광대도 무대에 함께 오르며 흥을 끌어올린다. 꽹과리·징·장구·북이 만들어내는 역동적인 장단과 국악관현악의 풍성한 울림이 어우러져 우리 음악 특유의 생동감과 다채로운 매력을 보여준다.

안호상 세종문화회관 사장은 "우리 음악의 가장 큰 매력은 시대와 장르의 경계를 넘나들며 끊임없이 새로운 모습으로 변화하는 생명력에 있다"며 "이번 송년 음악회로 국악관현악의 다채로운 매력과 우리 음악 특유의 흥과 신명을 만끽하며 올 한 해를 뜻깊게 마무리하는 자리가 되길 바란다"고 말했다.

'송년 음악회'는 한 해를 차분히 돌아보는 익숙한 송년 공연에서 벗어나, 우리 음악이 가진 흥과 생명력으로 새로운 한 해를 맞이하는 무대다. 전통음악의 다양한 가능성을 보여 온 음악가들과 서울시국악관현악단이 함께 만들어낼 신명 나는 음악으로 2026년의 마지막을 장식한다. '송년 음악회'는 12월 10일 오후 7시 30분 세종대극장에서에서 개최된다.

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