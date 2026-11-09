금감원·금융권, 보이스피싱 피해자에 최대 200만원 생계비 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최근 3년 내 피해자 중 중위소득 150% 이하 대상…23일부터 신청

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융감독원과 금융권이 보이스피싱 피해자의 일상 회복을 돕기 위해 1인당 최대 200만원의 긴급 생계비와 전문 심리상담을 지원한다.

금융감독원은 9일 은행연합회, 여신금융협회, 저축은행중앙회, 굿네이버스와 보이스피싱 피해자의 경제적·심리적 회복을 지원하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

[자료=금융감독원]

이번 협약에 따라 5개 기관은 보이스피싱 피해자 지원사업 '다시, 일상으로'를 시범 운영한다. 지원 기간은 이달부터 내년 10월까지이며, 피해자 200여명을 대상으로 생계비와 심리상담 서비스를 제공한다.

지원 대상은 2024년 이후 최근 3년 이내 보이스피싱 피해를 입은 사람 가운데 중위소득 150% 이하인 경우다.

생계비는 피해 금액 범위 내에서 1인당 최대 200만원을 두 차례에 걸쳐 지급한다. 우선 최대 100만원을 지급하고 전문 심리상담 6회를 완료하면 추가로 최대 100만원을 지원하는 방식이다.

심리상담은 전국 연계기관을 통해 1인당 최대 6회 제공한다. 트라우마 집중치료가 필요한 경우 치료 가능한 병원과 연계해 최대 200만원 범위에서 심리상담비를 통합 지원한다.

이번 사업은 최근 보이스피싱 수법이 피해자를 장기간 심리적으로 지배하는 형태로 진화하면서 금전적 손실뿐 아니라 심리적 피해까지 커지고 있다는 판단에 따른 것이다.

올해 상반기 보이스피싱 발생 건수는 7033건으로 전년 동기 대비 61.0% 감소했고, 피해액은 3276억원으로 52.3% 줄었다. 다만 검찰이나 금감원 등을 사칭해 피해자를 외부와 고립시키고 수일에서 수주에 걸쳐 금전을 편취하는 등 범죄 수법은 갈수록 교묘해지고 있다.

피해 지원 신청은 오는 23일부터 굿네이버스 사무국을 통해 가능하다. 신청서와 사건사고사실확인원, 소득 증빙서류 등을 제출하면 심사를 거쳐 지원 대상자를 선정한다.

박지선 금감원 금융소비자보호처장은 "보이스피싱은 금전적 손실뿐 아니라 자책과 불안, 주변의 시선 등으로 피해 사실조차 말하지 못한 채 홀로 견디는 경우가 많다"며 "이번 협약이 피해자의 경제적·심리적 회복을 위한 든든한 디딤돌이 되기를 기대한다"고 말했다.

금감원은 시범사업 운영 성과를 바탕으로 향후 금융권 전반으로 지원사업을 확대할 계획이다.

romeok@newspim.com