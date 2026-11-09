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전국 중·고교 전수조사…기존 2건 외 추가 2건 확인

적발 학생 해당 과목 0점, 고교 3곳 별도 징계 처분

기말고사 앞두고 예방교육…평가 관리·지원책 논의

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 전국 중·고등학교를 대상으로 2026학년도 내신평가에서 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경 관련 부정행위 발생 현황을 전수조사한 결과 총 4건을 확인했다고 9일 밝혔다.

이번 조사는 지난 10월 27일부터 11월 3일까지 공문을 통해 진행됐다. 기존 언론보도로 알려진 2건 외에 2건이 추가로 확인됐다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026년 3월 전국연합학력평가가 실시된 24일 오전 서울 금천구 금천고등학교에서 학생들이 시험을 준비하고 있다. 2026.03.24 photo@newspim.com

학교급별로는 중학교 1건, 고등학교 3건이며 지역별로는 서울 2건, 전북 1건, 제주 1건이다. 시기별로는 1학기 기말고사에서 3건, 2학기 중간고사에서 1건이 발생했다.

적발 사례 중 3건은 학생이 시험 시간에 스마트안경을 착용한 채 안경테를 지속적으로 만지는 등 의심스러운 행동을 보이면서 드러났다. 감독교사들은 학생의 행동을 관찰한 뒤 시험 종료 후 스마트안경 착용 사실을 확인했다. 전북의 한 고등학교에서는 감독교사가 학생의 안경에 비친 초록색 불빛을 발견하기도 했다.

나머지 1건은 제주 고등학교에서 학생 제보를 계기로 확인됐다. 감독교사는 해당 학생을 주시하다 시험 도중 일반 안경을 스마트안경으로 바꿔 쓰는 모습을 확인했고 시험 종료 후 부정행위로 처리했다.

해당 학교들은 학업성적관리규정에 따라 적발 학생의 해당 과목 시험 성적을 0점 처리했다. 고등학교 3곳에서는 학칙에 따른 별도 징계도 내렸다. 서울 고등학교는 특별교육 3일, 전북 고등학교는 사회봉사 4시간, 제주 고등학교는 출석정지 5일 처분을 했다.

앞서 지난달 연세대와 서울시립대 논술시험에서도 스마트안경 관련 부정행위가 적발됐다. 서울시립대는 스마트안경을 착용하거나 소지한 수험생 2명에게 향후 3년간 응시 제한 처분을 내렸다.

안경을 스마트안경으로 바꿔 쓴 수험생이 적발됐다. 같은 달 3일 서울시립대 자연계열 논술시험에서도 스마트안경을 착용하거나 소지한 수험생 2명이 적발돼 퇴실 조치와 함께 향후 3년간 응시 제한 처분을 받았다.

교육부는 이처럼 새로운 디지털 기기를 활용한 부정행위가 발생함에 따라 내신평가의 공정성을 확보하기 위한 학생평가 관리를 강화할 계획이다.

교육부는 지난 6월 16일에도 시도교육청에 공문을 보내 스마트안경을 활용한 부정행위가 발생하지 않도록 학생평가 관리를 철저히 해달라고 요청했다.

이어 2학기 기말고사를 앞둔 11월 셋째 주에는 이번에 확인된 적발 사례를 담은 학생용 교육자료와 부정행위 예방을 위한 현장 유의사항을 안내할 예정이다.

교육부와 시도교육청, 한국교육과정평가원(KICE)이 참여하는 학생평가 공동관리위원회에서는 스마트안경 관련 내신평가 부정행위 예방 대책과 지원 방안을 논의한다.

hyeng0@newspim.com