스마트안경 착용 땐 내년 응시 제한

시험 당일 오전 8시 10분까지 입실

종료령 후 가채점표 작성도 부정행위

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생 유의 사항을 안내했다. 수험생은 시험 당일 오전 8시 10분까지 지정된 시험실에 입실해야 하며 스마트안경 등 스마트기기를 시험 중 착용하면 당해 시험 무효와 함께 다음 해 응시 자격도 박탈된다.

9일 교육부에 따르면 수험생은 시험 전날인 11월 18일 예비 소집에 반드시 참석해 수험표를 받고 시험 유의 사항을 안내받아야 한다. 수험표에 기재된 선택과목과 시험장 위치도 미리 확인해야 한다.

수험생 유의 사항 주요 내용 [사진=교육부]

시험 당일에는 수험표와 사진이 부착된 유효한 신분증을 지참해야 한다. 모바일 신분증은 사용할 수 없다. 수험표를 분실했다면 응시원서에 붙인 것과 동일한 사진 1장과 신분증을 가지고 오전 8시까지 시험장 내 시험 관리본부를 방문하면 재발급받을 수 있다. 사진이 없어도 관리본부에 신고하면 임시 수험표를 발급받을 수 있다.

휴대전화와 스마트워치, 스마트안경, 태블릿, 블루투스 이어폰, 전자담배 등 모든 전자기기는 원칙적으로 시험장 반입이 금지된다. 불가피하게 가져왔다면 1교시 시작 전 감독관의 지시에 따라 제출해야 한다. 제출하지 않고 소지하다 적발되면 부정행위로 처리돼 당해 시험이 무효가 된다.

특히 스마트안경 등 스마트기기는 시험 중 착용만 해도 사용한 것으로 간주한다. 이 경우 당해 시험 무효와 다음 해 응시 자격 박탈 처분을 받는다. 감독관의 스마트기기 확인 요구에 불응하면 심의를 거쳐 같은 처분을 받을 수 있다. 교육부는 스마트기기를 활용한 계획적·고의적 부정행위에 대해서는 고발·수사 의뢰 등 법적 대응도 추진할 방침이다.

시계는 결제·통신 기능과 전자식 화면 표시기가 모두 없는 아날로그 시계만 휴대할 수 있다. 보청기와 돋보기, 연속혈당측정기 등 신체조건이나 의료상 이유로 필요한 물품은 매 교시 감독관의 사전 점검을 거쳐 휴대할 수 있다.

4교시에는 모든 수험생이 한국사 영역에 응시해야 한다. 한국사에 응시하지 않으면 시험이 무효 처리되고 성적 통지표도 제공되지 않는다.

이어지는 사회·과학탐구 영역에서는 자신이 선택한 과목 순서에 맞춰 해당 과목 문제지만 책상 위에 올려놓고 풀어야 한다. 다른 선택과목 문제지를 풀거나 두 과목 문제지를 동시에 올려놓고 푸는 행위는 부정행위에 해당한다. 제2선택 과목 시간에 이미 끝난 제1선택 과목 답안을 작성하거나 수정하는 행위도 금지된다.

답안과 필적확인문구는 검은색 컴퓨터용 사인펜으로 작성해야 한다. 종료령이 울리면 즉시 필기도구를 놓고 감독관의 지시에 따라야 한다. 올해부터 수험표 뒷면에 제공되는 가채점표도 매 교시 종료령 전에 작성을 마쳐야 한다. 종료령 이후 문답지를 회수하기 전에 가채점표를 작성하면 부정행위로 처리된다.

시험 중 지진 등 돌발 상황이 발생하면 수험생은 침착하게 시험 관리본부와 감독관의 지시에 따라야 한다. 수험생 유의 사항 자료집과 동영상은 대학수학능력시험 누리집에서 확인할 수 있다.

최교진 교육부 장관은 "그동안의 노력이 불미스러운 일로 물거품이 되지 않도록 수험생들은 시험 전 수험생 유의 사항을 꼭 숙지하고 모든 전자기기는 반입하지 말 것을 당부드린다"며 "수험생들이 안정적인 환경에서 제 실력을 발휘할 수 있도록 시도교육청 및 관계 부처와 함께 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com