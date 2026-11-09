부산시, '디자인-부산2026 해커톤…시민과 전문가 협력 미래 도시 설계

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참가자 20~30대 비율 73.6% 높아

결과물 정책 활용 자료 기록·공유

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 시민과 전문가, 공무원이 참여해 부산의 미래의 밑그림을 그린다.

부산시는 오는 11일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 '디자인-부산2026 디자인 해커톤'을 개최한다고 9일 밝혔다.

부산시가 11일 오전 10시 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 '디자인-부산2026 디자인 해커톤'을 개최한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

디자인-부산2026은 5일부터 15일까지 '바다, 사람, 환경'을 주제로 부산 6개 구에서 진행된다. 디자인 해커톤은 행사 기간 참가자들이 부산의 공간과 산업, 문화, 환경을 살펴보고 도시의 미래를 제안하는 시민참여 프로그램이다.

본행사에는 시민과 학생, 외국인, 디자이너, 전문가, 공무원, 관계기관 담당자 등 110명이 10개 팀으로 참여한다. 참가자 모집에는 당초 목표인 80명보다 많은 144명이 신청했다. 이 가운데 20~30대가 106명으로 73.6%를 차지했다.

전국 27개 대학에서 신청자가 나왔으며 부산에서는 경성대와 부산대, 동의대, 동서대, 국립부경대, 동아대, 국립한국해양대, 부산과학기술대 등 8개 대학에서 44명이 참여를 신청했다. 외국인 신청자는 18명으로, 미국과 영국 등 다양한 국적의 참가자가 포함됐다.

영국 교통부 소속 이벨리나 메치카로바와 영국 정부 디지털서비스 소속 리사 비커스도 개인 자격으로 참가한다. 두 사람은 시민과 전문가가 협업하는 해커톤 운영 방식에 관심을 두고 참여를 신청한 것으로 전해졌다.

참가자들은 '사람이 머물고, 관계가 이어지고, 가치가 순환하는 지속 가능한 부산을 디자인하라'를 공통 주제로 팀별 논의를 진행한다. 사전 현장조사에서 확인한 부산의 자원과 일상 경험을 바탕으로 지역의 과제와 발전 가능성을 분석할 예정이다.

논의 결과는 새로운 서비스나 공간이 시민의 일상을 어떻게 바꾸는지 보여주는 '미래 시나리오' 형태로 제시한다. 각 팀에는 토론을 지원하는 퍼실리테이터와 논의 내용을 그림과 글로 정리하는 비주얼라이터가 배치된다. 관련 공무원과 관계기관 담당자도 팀에 참여해 정책 적용 가능성과 실행 여건을 검토한다.

부산시는 우수 제안에 부산시장상과 부산디자인진흥원장상을 수여하고, 행사 이후 관련 부서와 기관을 통해 정책 활용 및 후속 추진 방안을 검토할 계획이다. 팀별 결과물과 주요 논의 과정도 기록해 공유한다.

디자인-부산2026은 부산을 하나의 디자인 무대로 삼아 동래구와 동구, 부산진구, 해운대구, 수영구, 강서구 등 6개 구에서 열린다.

디자인 해커톤은 시민과 전문가, 공무원이 도시 문제 해결을 위한 아이디어를 구체화하는 참여형 프로젝트로 운영된다.

ndh4000@newspim.com