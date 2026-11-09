부산 '반도체 제조기술 학술대회' 개막…AI 시대 스마트 제조 논의

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

800명 전문가, 반도체 제조기술 논의

기술 교류 및 협력 기반 형성 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 인공지능 시대 반도체 제조기술의 미래를 논의하는 세계 전문가들이 부산에 모인다.

부산시는 오는 9일부터 13일까지 닷새간 해운대구 파라다이스호텔 부산에서 'KISM 2026 BUSAN'을 개최한다고 9일 밝혔다. 한국반도체디스플레이기술학회가 주최하며 부산에서 5년 연속 열리는 행사다.

오는 9일부터 13일까지 부산 해운대구 파라다이스 호텔 부산에서 반도체 제조 기술 국제학술대회 'KISM 2026 BUSAN'이 열린다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 학술대회에는 15개국·지역에서 산·학·연 전문가 800여 명이 참가한다. 반도체 제조공정과 소재·부품·장비 분야 연구 성과 300여 편도 발표될 예정이다.

행사 주제는 'Beyond Scaling: Smart Manufacturing for AI Era'다. 인공지능 시대에 필요한 반도체 제조기술과 스마트 제조의 발전 방향을 다룬다.

학술 프로그램은 단기 교육과 심화 강좌, 기조강연, 초청강연, 특별 세션, 구두·포스터 논문 발표, 기업 전시 등으로 구성된다. 박막 증착, 화학적기계연마·세정, 식각, 노광·패터닝, 첨단 패키징, 공정 진단·제어 및 수율 관리, 전력반도체, 탄소중립 등 8개 분야별 논의도 진행된다.

기조강연에는 삼성전자와 일본 도쿄일렉트론, SK하이닉스 관계자가 나선다. 첨단 패키징 소재, 미래 메모리 공정, 인공지능 기반 스마트 제조 등을 주제로 발표한다.

부산시가 육성하는 전력반도체 분야도 별도 분과로 운영된다. 지역 대학과 연구기관, 국내외 반도체 기업 간 기술 교류를 확대하고 전력반도체 연구개발 협력 기반을 넓히는 데 초점을 맞춘다.

소재·부품·장비 기업 전시와 인재 채용 프로그램, 반도체 제조기술 발전에 기여한 연구자와 산업계 인사를 대상으로 한 시상식도 마련된다.

개회식은 10일 오전 11시 파라다이스호텔 부산 그랜드볼룸에서 열린다. 행사에는 부산시와 산업계, 대학, 연구기관 관계자들이 참석할 예정이다.

김동현 AI산업혁신국장은 "이번 학술대회는 반도체 제조 기술의 최신 흐름을 공유하고 지역 연구·산업 기반을 세계의 기술과 연결하는 기회"라고 말했다.

ndh4000@newspim.com