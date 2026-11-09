렉토부터 딘토까지…신세계, 대만·말레이시아에 K브랜드 소개

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브리즈센터·세이부 백화점서 내년 초까지 팝업 운영

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계백화점이 대만과 말레이시아에서 팝업스토어를 열고 국내 패션·뷰티 브랜드를 소개한다. 대만에서는 여성 컨템포러리 패션을, 말레이시아에서는 뷰티 상품을 중심으로 팝업을 운영하며 현지 수요를 살필 계획이다.

신세계백화점은 타이베이 브리즈센터와 쿠알라룸푸르 세이부 백화점에서 '신세계 하이퍼그라운드' 팝업스토어를 선보인다고 9일 밝혔다. 두 국가에서 하이퍼그라운드 팝업을 여는 것은 이번이 처음이다.

신세계하이퍼그라운드 대만 팝업 전경. [사진=신세계 제공]

하이퍼그라운드는 신세계백화점이 발굴한 국내 유망 브랜드의 해외 진출을 지원하는 플랫폼이다. 올해 미국 뉴욕 허드슨야드와 일본 도쿄 시부야에 이어 아시아 지역으로 운영 무대를 넓혔다.

대만 팝업은 브리즈센터 1층 명품관에 마련했다. 브리즈센터는 패션 매장과 카페가 밀집한 타이베이 동취지구의 주요 쇼핑시설이다. 해외 명품 브랜드가 입점한 공간에서 국내 브랜드를 소개한다.

내년 2월까지 4개월여 간 여성 컨템포러리 브랜드 6개를 순차적으로 선보인다. '렉토'를 시작으로 '마리끌레르', '인사일런스' 등이 참여한다. 브랜드 교체에 맞춰 매장 연출도 바꾸기로 했다.

말레이시아에서는 세이부 백화점 1층에 팝업을 열었다. 이 백화점은 쿠알라룸푸르 금융지구인 TRX의 쇼핑몰 '더 익스체인지 TRX'에 있다. 고소득 직장인과 젊은 소비자는 물론 관광객도 찾는 상권이다.

이곳에서는 내년 3월까지 5개월여 간 뷰티를 중심으로 10여 개 브랜드를 소개한다. 주요 고객층은 2030세대와 K팝 팬이다. 첫 회차에는 패션 브랜드 마리끌레르·탄산마그네슘과 뷰티 브랜드 헤드스파7·파이브바이브·딘토가 참여한다.

신세계백화점은 두 팝업에서 확인한 소비자 반응을 바탕으로 대만과 동남아시아 시장의 성장 가능성을 살필 예정이다. 현지 유통사와 협력해 후속 사업 확대 방안도 검토한다.

nrd@newspim.com