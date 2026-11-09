'김의 전쟁' 김영빈 감독 별세…향년 71세

AI 핵심 요약beta
- 김영빈 감독이 8일 급환으로 별세한 사실이 9일 전해졌다
- 고인은 영화 ‘김의 전쟁’으로 데뷔해 신인감독상을 받았다
- ‘테러리스트’ 등 연출하고 대학 교수·영화제 집행위원장을 지냈다
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청룡·백상 신인감독상 수상…10일 발인
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '김의 전쟁', '테러리스트' 등을 연출한 김영빈 감독이 지난 8일 급환으로 별세한 사실이 9일 전해졌다. 향년 71세.
1955년생인 고인은 임권택 감독의 연출부에서 영화 경력을 시작했다. '씨받이', '아다다', '아제아제 바라아제' 등에 조감독으로 참여하며 현장 경험을 쌓았다.
1992년 '김의 전쟁'을 통해 감독으로 데뷔했다. 이 작품으로 제13회 청룡영화상 신인감독상을 비롯해 제28회 백상예술대상 영화 부문 신인감독상과 시나리오상을 받았다.
이후 '비상구가 없다', '테러리스트', '나에게 오라', '불새', '질주', '도시의 연애담' 등 다수의 작품을 연출했다.
특히 '테러리스트'는 고아로 자란 형제가 서로 다른 길을 걷게 되는 이야기를 다룬 작품으로 최민수와 이경영, 염정아 등이 출연했다. 최민수는 이 작품으로 제16회 청룡영화상 남우주연상과 인기스타상을 받았다.
김 감독은 영화 연출 외에도 전남영상위원회 운영위원장을 지냈으며 2008년부터 인하대학교 연극영화과 교수로 후학을 양성했다.
2010년에는 부천국제판타스틱영화제 제5대 집행위원장에 선임돼 2015년까지 영화제를 이끌었다.
고인의 빈소는 전남 고흥군 고흥읍 우주장례식장에 마련됐다. 발인은 오는 10일 오전 9시이며 장지는 서울시립추모공원이다.
taeyi427@newspim.com