'2026 마마 팬 페스타' 9일 개막…오사카 도심이 K팝 축제의 장으로

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '2026 마마 어워즈 (MAMA AWARDS)'가 글로벌 K팝 팬들을 위한 참여형 축제 '마마 팬 페스타)'를 처음 선보인다.

올해 새롭게 신설된 '마마 팬 페스타'는 단순히 시상식을 보는 즐거움을 넘어, 글로벌 K-팝 팬들이 주체가 되어 온·오프라인을 넘나들며 함께 체험하고 즐길 수 있는 팬 참여형 페스티벌이다. CJ ENM이 그동안 세계적인 K-컬처 페스티벌 '케이콘'을 통해 축적해온 온·오프라인 팬 경험 운영 노하우와 역량을 바탕으로 풍성한 즐길 거리를 선사할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 마마 팬 페스타. [사진=CJ ENM] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

이번 '마마 팬 페스타'는 9일부터 21일까지 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스'와 일본 오사카 도심 곳곳에서 전개된다.

온라인에서는 엠넷플러스를 통해 디지털 스탬프 미션, 오사카 곳곳에 숨겨진 '2026 마마 어워즈'의 퍼포밍 아티스트 스테이지 힌트를 얻을 수 있는 스포일러 퀘스트, 그리고 본 시상식이 시작되는 20일과 21일에는 현장감을 실시간으로 전하는 생중계 등 전 세계 팬들이 어디서나 참여할 수 있는 인터랙티브 콘텐츠가 펼쳐진다.

이와 함께 '마마 팬 페스타'를 위해 '마마 어워즈' 측에서 새롭게 개설한 이벤트 페이지에서는 나만의 ID카드 발급을 비롯해 메시지 스테이션, 포토 갤러리, 엔딩 크레딧 등 각 스테이션을 캐릭터를 따라 탐험하며 즐길 수 있다.

오프라인에서는 오사카의 대표 랜드마크인 헵파이브 대관람차를 비롯해 일루미네이션과 함께 배너로 채워질 미도스지 거리, 팬 커뮤니티 공간으로 조성될 난바광장, 그리고 시상식이 개최되는 교세라 돔 오사카까지 도시 주요 거점을 하나의 거대한 K-팝 경험 네트워크로 연결한다.

특히 본 시상식 하루 전인 19일부터는 난바광장에 팬들을 위한 오프라인 커뮤니티 공간이 마련될 예정이다. 이곳에서는 웰컴 스테이션, 스타 터치 스테이션, 백스테이지 캠, 팬 커뮤니티 라운지, 레드카펫 포토존 등 다양한 체험형 부스가 운영된다. 팬들은 자신이 좋아하는 아티스트의 흔적을 느끼고, 세계 각지의 팬들과 교류하며 서로의 취향과 에너지를 나누는 특별한 경험을 할 수 있다.

또한 글로벌 결제 기술 기업 비자(Visa)가 '2026 마마 어워즈'의 타이틀 스폰서를 비롯해 새롭게 론칭한 '마마 팬 페스타'의 타이틀 스폰서로도 참여해 글로벌 음악 팬들과 만난다.

CJ ENM 관계자는 "올해 처음 선보이는 '마마 팬 페스타'는 글로벌 K-팝 팬분들이 시간과 공간의 제약을 넘어 '마마 어워즈'를 색다른 방식으로 즐기고 함께 교류할 수 있는 장을 만들고자 기획했다"라며, "'뮤직 인터스텔라'를 콘셉트로 펼쳐지는 '2026 마마 어워즈'를 직접 체험하며 더 큰 에너지와 설렘을 만끽하시길 바란다"고 전했다.

moonddo00@newspim.com