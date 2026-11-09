CJ온스타일, 겨울 패션위크 실시…19일까지 소재별 신상품 할인

AI 핵심 요약beta
- CJ온스타일은 9일 겨울 패션위크를 오는 19일까지 진행한다고 밝혔다.
- 행사 기간 릴레이 특가와 카드 7% 할인, 구매 금액별 적립금을 제공한다.
- 캐시미어·울·양모와 스웨이드·가죽 소재 겨울 의류·신발을 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ온스타일은 캐시미어와 울, 양모 등 겨울 소재를 활용한 신상품을 선보이는 '2026 겨울 패션위크'를 오는 19일까지 진행한다고 9일 밝혔다.
행사 기간 매일 주요 브랜드의 릴레이 특가를 운영하고 카드 7% 추가 할인과 패션 상품 구매 금액별 적립금을 제공한다. 매일 오전 10시에는 24시간 동안 9900원부터 시작하는 '99 특가' 타임딜도 연다.
특가에는 어그, 톰보이, 던스트, 컬럼비아, 나이키, 세인트제임스 등이 참여한다. CJ온스타일은 캐시미어·울·양모부터 스웨이드·가죽까지 소재별 겨울 의류와 신발을 선보인다.
캐시미어 상품으로는 에르헴의 캐시미어 100% 니트 재킷과 카디건, 원피스, 모자 등이 있다. 베라왕의 캐시미어 100% 숄과 지스튜디오의 양면 머플러도 판매한다.
울과 양모 상품에는 메리노울 브이넥 풀오버, 호주산 울 100% 후드 집업, 울 100% 핸드메이드 코트가 포함된다. 카멜 100% 클래식 코트도 선보인다.
스웨이드·가죽 의류로는 셀렙샵 에디션의 스웨이드 재킷과 바니스뉴욕의 가죽 재킷 등이 있다. 락포트는 외피와 내피에 호주산 울을 사용하고 앞코와 뒤꿈치에 소가죽 스웨이드를 적용한 스니커즈를 내놓는다.
kji01@newspim.com