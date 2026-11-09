롯데온, 겨울 패션 행사 22일까지…브랜드 신상품 최대 80% 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데온은 9일 겨울 패션 행사 ‘패세라’를 22일까지 진행한다고 밝혔다.
- 행사 기간 브랜드 신상품과 아우터 등을 최대 80% 할인하고 매일 쿠폰팩을 제공한다.
- 아울렛 상품은 60% 이상 할인하며 무료배송·무료반품 상품도 선보인다.
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아울렛 상품 60% 이상 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데온은 겨울 패션 행사 '패세라'를 오는 22일까지 진행하고 브랜드 신상품을 최대 80% 할인한다고 9일 밝혔다.
행사 기간 매일 최대 10% 쿠폰팩을 발급한다. 브랜드별 단독 행사와 추가 할인 혜택을 제공하는 '오늘의 브랜드' 코너는 참여 브랜드가 매일 바뀐다.
아우터는 숏다운과 롱다운, 코트, 플리스, 무스탕 등 종류별로 선보인다. 마리끌레르 빅 카라 폭스 롱 패딩과 시스티나 울 더블 핸드메이드 하프코트 등이 대표 상품이다.
'신상 탐구 브랜드' 코너에서는 럭키슈에뜨, 빈폴, 쌤소나이트 등 브랜드의 겨울 신상품을 최대 80% 할인한다. 의류뿐 아니라 홈웨어, 신발, 가방, 스포츠웨어도 판매한다.
아울렛 코너에는 60% 이상 할인 상품을 모았다. 1+1 상품과 롯데온 단독 판매 상품도 준비했다.
롯데온은 무료배송·무료반품 상품 코너도 운영한다. 로즈몽 인기 상품과 예일키즈 상하세트는 특가에 판매한다.
kji01@newspim.com