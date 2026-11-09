최연 골드참치 대표, 첫 책 '참치아저씨의 마음자본' 출간

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기업교육 전문가서 외식업 도전…12년 운영 경험 담아

회복력·감사·신뢰·성장·진정성 등 '마음자본' 5가지 제시

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 골드참치 최연 대표가 첫 책 '참치아저씨의 마음자본'을 오는 11일 출간한다고 9일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '참치 아저씨의 마음자본 이야기' [사진=최연작가]2026.11.09 taeyi427@newspim.com

'참치아저씨의 마음자본'은 최 대표가 참치집을 운영하며 경험한 사례를 바탕으로 사람의 마음과 태도가 사업에 미치는 영향을 정리한 책이다.

최 대표는 ㈜미래인재개발원 대표 등을 지내며 약 20년간 기업교육 분야에서 활동했다. 이후 2015년 서울 송파구 방이동의 참치집을 인수해 외식업에 뛰어들었다. 현재 골드참치는 방이점과 신사점 두 곳을 운영하고 있으며 최 대표는 유튜브 채널 '참치아저씨'를 통해 음식과 자영업 관련 콘텐츠도 소개하고 있다.

책에서 최 대표는 가게를 운영하며 쌓이는 손님과 직원의 신뢰, 경험, 태도를 '마음자본'이라고 정의한다. 매출이나 시설처럼 눈에 보이는 자산은 아니지만 위기 상황에서 사업을 지탱하는 요소라는 설명이다.

책은 마음자본을 회복력과 감사, 신뢰, 성장, 진정성 등 다섯 가지로 나눠 소개한다. 각 장에는 최 대표가 가게를 운영하며 겪은 실제 사례가 담겼다.

손님 이름을 기억하기 위해 특징을 기록했던 일, 실수에 대해 변명하지 않고 사과하면서 단골로 이어진 사례 등이 소개된다. 개업 초기 매출을 늘리기 위해 알탕과 대구탕, 회덮밥 등을 추가했다가 다시 참치 전문점으로 메뉴를 정리한 과정도 담았다.

엘리베이터가 없는 2층 매장의 계단에 가게 운영 원칙과 이야기를 적어 공간을 활용한 사례, 네 팀이 앉던 자리를 세 팀으로 줄인 결정, 직원이 참여하는 채용 방식, 주방에 에어컨을 설치한 과정 등도 책에서 다룬다.

부록 '참치아저씨가 들려주는 참치 이야기'에는 대뱃살과 중뱃살, 아카미의 차이와 참치 가격이 달라지는 이유, 해동 과정 등 참치와 관련한 내용을 실었다.

최 대표는 "매출은 줄어들 수 있고 유행은 바뀌지만 손님이 대접받았다고 느낀 기억은 쉽게 사라지지 않는다"며 "12년 동안 가게를 지켜준 것은 결국 사람의 마음과 태도였다"고 말했다.

taeyi427@newspim.com