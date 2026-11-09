물건 사고 100원 나눔…CU, 고객 5만명 기부 캠페인 참여

AI 핵심 요약beta
- BGF리테일이 9일 CU 셀프포스 100원 기부 캠페인을 시작했다
- CU는 약 11개월 만에 고객 5만명 이상의 참여를 이끌어냈다
- 기부금은 유니세프와 한국로날드맥도날드하우스에 전달됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CU가 셀프포스 결제 과정에서 고객이 자발적으로 100원을 기부하는 캠페인을 통해 5만 명 이상의 참여를 이끌어냈다.
BGF리테일은 지난해 유니세프 한국위원회, 한국로날드맥도날드하우스와 협약을 맺고 '착한100원 기부 캠페인'을 시작했다고 9일 밝혔다. 고객이 결제 과정에서 직접 기부 여부와 기부처를 선택할 수 있는 국내 최초의 캠페인이다.
기부 방식은 간단하다. 셀프포스로 신용카드 결제할 때 마지막 단계에서 100원 기부를 선택하면 된다. 기부금은 중간 과정 없이 각 기부처 계좌로 직접 송금된다. 소액 기부로 심리적 장벽을 낮춘 것이 특징이다.
약 11개월 만에 5만 명이 넘는 고객이 동참했다. 공항, 버스 터미널, KTX 역사 등 유동인구가 많은 점포를 비롯해 병원, 기숙사, 대학교 등 전국 각지의 CU 매장 방문객들이 참여했다.
모인 기부금은 유니세프 한국위원회와 한국로날드맥도날드하우스에 전달돼 아동 안전 및 교육 등에 활용된다. BGF리테일은 아동 관련 비영리단체를 기부처로 선정했다.
CU는 이 외에도 동전 기부, 포켓CU 앱의 멤버십포인트 기부, 앱 내 걷기와 달리기로 쌓은 마일리지 기부 등 다양한 방식으로 생활 속 나눔 기회를 제공하고 있다.
nrd@newspim.com