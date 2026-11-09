부산 뉴라이즌, 신용보증기금 혁신아이콘 선정…부산 기업 최초

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3년간 최대 200억 원 보증 지원

AI 데이터센터·해외시장 진출 전략

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산의 한 기술창업기업이 지역 최초로 신용보증기금의 혁신아이콘에 이름을 올렸다.

부산시는 부산시기술창업투자원과 육성하고 있는 기술창업기업 뉴라이즌이 부산 기업 최초로 신용보증기금 '제16기 혁신아이콘'에 선정됐다고 9일 밝혔다.

2026년 부니콘 인증서 수여식에서 상을 받고 잇는 이승욱 뉴라이즌 대표(오른쪽)[사진=부산시] 2026.11.09

선정 기업은 뉴라이즌을 비롯해 라피끄, 위밋모빌리티, 이엠엘이다.

혁신아이콘은 독자적인 기술과 사업모델을 보유한 기업을 발굴해 유니콘 기업으로 육성하는 신용보증기금의 스케일업 프로그램이다.

선정 기업에는 3년간 최대 200억 원의 신용보증과 0.5% 고정보증료율이 적용된다. 보증연계투자는 최대 30억 원까지 가능하다.

부산 수영구에 본사를 둔 뉴라이즌은 2020년 설립됐다. 반도체 클린룸과 이차전지 드라이룸, 인공지능 데이터센터 등에 쓰이는 나노섬유 기반 공조 필터 소재와 산업용 필터 솔루션을 개발·제조한다.

회사는 정전기와 나노기술을 결합한 필터 소재 '듀라필텍스'를 자체 개발했다. 기존 유리섬유 공기여과 필터보다 압력손실을 낮추면서 분진 포집 성능을 높이는 기술을 적용한 것이 특징이다.

뉴라이즌은 부산시와 부산기술창업투자원이 올해 선정한 기술창업기업 10곳에도 포함됐다. 부산시는 사업화 자금과 투자자 연계, 기업 진단 및 현장 점검, 투자·보증·해외 진출 프로그램 연계 등을 지원하고 있다.

시가 2019년 혁신아이콘 제도를 도입한 이후 지역 기업이 선정된 것은 이번이 처음이다. 뉴라이즌은 앞으로 인공지능 데이터센터와 해외 첨단산업 시장을 중심으로 사업을 확대할 계획이다.

이동엽 금융창업정책관은 "지역 기술창업기업의 기술력과 성장 가능성을 전국 단위에서 인정받은 사례"라며 "투자와 판로, 해외 진출 등 성장 단계별 지원을 강화하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com