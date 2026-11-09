SM엔터, 임직원 개인정보 유출…주민등록번호·계좌번호 등 포함

AI 핵심 요약beta
- SM엔터테인먼트가 8일 외부 공격으로 개인정보가 유출됐다고 밝혔다
- 임직원 등의 주민등록번호·계좌번호·주소 등이 유출된 것으로 파악됐다
- 디어유·드림메이커에서도 사고가 발생했으며 팬 정보는 유출되지 않았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SM엔터테인먼트와 계열사에서 임직원 등 구성원의 주민등록번호와 계좌번호를 비롯한 개인정보가 유출되는 사고가 발생했다.
SM엔터테인먼트는 8일 공식 홈페이지를 통해 "최근 내부 보안 모니터링 과정에서 외부 공격자가 비인가된 방식으로 당사 업무 시스템(전자결재시스템 등)에 접근해 보관 중이던 일부 문서 파일을 외부로 유출한 사실을 확인했다"고 밝혔다.
이번 사고는 지난 4일경 발생한 것으로 파악됐다. 유출된 정보는 휴대전화 번호와 주소, 계좌번호, 주민등록번호, 소속 정보, 계약서에 기재된 내용 등이다. 팬 소통 플랫폼 버블을 운영하는 IT 계열사 디어유와 공연 기획 계열사 드림메이커 엔터테인먼트에서도 같은 날 유사한 개인정보 유출 사고가 발생했다.
SM은 사고를 인지한 즉시 공격에 사용된 IP와 접근 경로를 차단하고 비인가 접근 키를 교체하는 등 추가 피해 방지 조치에 나섰다. 아울러 관계 당국 및 외부 전문기관과 협력해 정확한 사고 경위를 조사하고 보안 체계를 점검할 계획이다.
SM은 "현재까지 유출된 개인정보가 악용된 2차 피해 사례는 확인되지 않았다"며 "이번 사고를 매우 엄중하게 받아들이고 있다"고 전했다. 이어 "사내 시스템의 접근 제어 및 보안 모니터링을 한층 강화하고, 철저한 원인 규명과 보안 체계 개선을 통해 유사 사고가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
소속 연예인의 개인정보 유출 여부와 전체 피해 규모에 대해서는 "상세 유출 내용 및 규모를 파악 중이며, SM 구성원 및 협력사 관계자 등의 정보가 포함돼 있다"고 설명했다. 다만 팬들의 개인정보는 유출되지 않았다고 밝혔다.
한편 SM은 이번 사고와 관련해 한국인터넷진흥원(KISA)과 개인정보보호위원회 등 관계기관에 신고했다고 전했다.
moonddo00@newspim.com