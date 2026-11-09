'일'과 '쉼'의 균형, 문체부 '여가친화경영 기업·기관' 162개사 인증

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 지역문화진흥원(원장 정광렬)과 함께 11월 9일 국립중앙박물관에서 '2026년 여가친화경영 기업·기관' 인증식을 열어 162개사(신규 인증 79개사, 재인증 83개사)를 인증하고 우수기업 10개사에 문체부 장관 표창 등을 수여한다.

이로써 '국민여가활성화기본법' 제16조에 근거해 2012년에 도입된 여가친화인증에 따라 인증받은 기업‧기관은 총 779개사가 됐다.

올해 여가친화인증 기업‧기관 인증 신청 건수는 총 210건으로 역대 최고치를 기록했다. 이는 여가 친화 경영에 대한 기업·기관들의 관심과 더불어 개인의 행복과 성장을 업무의 활력으로 연결하는 '여가'의 가치에 대한 사회적 인식도 상승하고 있음을 의미한다. 신정 기업‧기관에 대한 서류심사와 면접조사, 여가친화인증위원회 의결을 거쳐 최종 162개의 인증 기업·기관이 선정됐다.

[사진=문체부]

인증된 기업·기관들은 생애주기에 따른 다양한 휴가제도는 물론 '공통근무시간제(코어타임제)', '자율 출퇴근제' 등과 같은 유연근무 제도를 통해 자유로운 근로 환경을 조성하기 위해 노력하고 있다. 또한, 직무교육을 비롯한 자기개발비와 관련 프로그램 운영, 심리상담 프로그램 및 체육활동 지원, 휴양시설 및 문화 관람비 지원 등 여가생활 전반을 지원한다.

◆인증식에서 포상 기업·기관 우수사례 발표, 여가친화 인증사는 3년간 인증 마크 사용

이번 인증식에서는 우수기업 포상과 인증서 수여, 우수사례 발표를 진행한다. 우수기업 포상으로는 특색있고 다양한 여가친화제도를 운영하는 10개사를 선정해 문체부 장관상 4점, 진흥원 원장상 4점, 여가친화인증위원회 특별상 2점을 수여한다.

문체부 장관상은 인포그랩 유한회사, (주)케이티앤지, (주)포유디지탈, 한국수력원자력(주) 4개사가 받는다. 인포그랩 유한회사는 '월요일 출발딜레이, 금요일 퀵 퇴근제'와 같은 자율 출퇴근제 및 근무 장소 자율선택제를 활성화해 유연근무제도를 장려하고 겨울방학 및 장기근속 휴가 등 특별휴가제도를 운영하고 있다. (주)케이티앤지는 5년 단위, 3주간의 재충전 휴가, 체력 단련 및 가족돌봄휴가, 자동육아휴직제 등을 통해 임직원의 쉼을 보장하고 휴가비와 동호회 활동비 등도 지원한다. (주)포유디지탈은 마이너스 휴가제도(미리 사용), 생일 특별 휴가, '공통근무시간제(코어타임제)' 등을 비롯해 골프레슨비, 인공지능 구독비 지원 등 수요 맞춤형 제도를 운영하고 있다. 한국수력원자력(주)은 '가족 참여형 워크라이프 하모니 교육'(생애주기별 과정), 근무자 특성 맞춤형 강의 및 명사 특강, 지역사회 연계 문화후원사업 운영 등을 통해 다양한 여가 프로그램과 활동을 지원하고 있다.

진흥원 원장상은 기본 근로시간(일 7~7.5시간) 및 금요일 근로시간 단축제도를 운영하는 (주)케이티알디, 자유로운 연차 사용으로 소진율 90%를 달성한 (주)데브구루, 정서적 휴식을 지원하는 '마인드카페'를 운영하고 골프‧휴양시설 등의 레저 활동을 지원하는 포스코와이드, 근무시간 조정을 통해 금요일 4시간 근무 체계를 운영하고 사내 건강활동과 다양한 문화 프로그램을 지원하는 경기주택도시공사 등에 수여한다.

여가친화인증위원회 특별상은 전국 공공기관 최초로 급여 삭감 없는 4.5일제를 도입한 (재)경기콘텐츠진흥원과 패밀리데이 휴가 등을 운영하고 연차 소진율 99%를 달성한 ㈜글로랑이 받는다.

문체부 정향미 문화예술정책실장은 "이러한 조직의 노력은 단순한 복지를 넘어 구성원의 마음을 얻고 기업의 경쟁력을 키우는 투자"라고 평가하며, "문체부는 앞으로도 '쉼이 있는 일터'를 만드는 기업·기관들을 세심하게 지원할 계획"이라고 밝혔다.

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