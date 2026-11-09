부산시, 2027년 세계항구도시협회 총회 개최 확정…50개국 1000여명 참석

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해양 정책 홍보관 운영

유엔해양총회 논의 확대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산항 개항 150년의 도시 부산이 세계 항구도시들의 미래를 논의하는 국제무대의 중심에 선다.

부산시는 프랑스 됭케르크에서 열린 '제21회 2027년 세계항구도시협회(AIVP) 총회'에서 차기 개최지를 부산 개최를 선포했다고 9일 밝혔다.

부산시가 현지 시각 지난 6일 오후 12시 30분 프랑스 됭케르크 쿠르살 컨벤션센터에서 열린 제21회 세계항구도시협회(AIVP) 총회 폐회식에서 차기 총회의 부산 개최를 공식 선포하고 있다.[사진=부산시] 2026.11.09

오석근 경제부시장은 현지 시각 6일 됭케르크 쿠르살 컨벤션센터에서 부산항 개항 150년의 역사와 도시 성장 과정을 소개했다. 북항 재개발과 친환경 선박연료 공급 기반 구축 등 주요 사업도 설명했다.

오 부시장은 2027년 11월 2일부터 5일까지 부산 벡스코에서 열리는 제22회 총회에 각국 항구도시 관계자들을 초청했다. 2028년 6월 부산에서 열리는 유엔해양총회와 연계해 항구도시 간 논의를 확장하겠다는 계획도 밝혔다.

AIVP 총회는 항구도시와 항만 관계자들이 도시와 항만의 공동 발전 방안을 논의하는 국제회의다. 2026년 총회는 11월 3일부터 6일까지 '움직이는 도시와 항만, 이제 실천할 때'를 주제로 열렸다. AIVP는 1988년 프랑스 르아브르에서 설립됐으며, 44개국 197개 회원이 참여하고 있다.

부산시는 총회 기간 'BUSAN 2027' 홍보관을 운영했다. 전시를 통해 부산의 해양 관련 정책을 소개하고, 부산관광공사와 마련한 기념품을 참가자들에게 전달했다.

대표단은 회원총회와 본회의 토론에 참석해 2050년 항구도시의 미래에 대한 부산의 구상을 공유했다. 새로 구성된 AIVP 집행위원회와 만나 부산 총회 준비를 위한 협력 방안도 논의했다. AIVP는 2027년 총회 개최지가 부산이라고 발표했다.

AIVP 사무국은 12월 1일부터 5일까지 부산을 방문해 벡스코 등 행사장과 숙박시설을 점검한다. 시는 현장 실사를 바탕으로 내년 상반기까지 총회 개최 방향과 세부 프로그램을 구체화할 계획이다.

2027년 부산 총회에는 지방정부와 항만기관, 전문가, 기업 관계자 등 50개국 1000여 명이 참석할 예정이다. 개·폐회식과 총회, 이사회, 주제별 세션, 산업시찰 등이 진행된다.

전재수 시장은 "2027년 총회를 차질 없이 준비해 부산이 세계 항구도시 간 협력의 중심 역할을 하도록 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com