진주시, '제1회 비빔밥 페스타' 성료…지역 역사·음식문화 재조명

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 9일 제1회 진주비빔밥 페스타를 개최했다고 밝혔다
- 행사는 7일부터 8일까지 진주대첩역사공원과 원도심에서 열렸다
- 1592인분 비빔밥 나눔과 조리 시연·체험 프로그램 등이 진행됐다
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상권 활성화 연계 프로그램 운영
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 진주비빔밥을 지역 역사와 음식문화를 결한 관광 콘텐츠를 선보였다.
진주시는 지난 7~8일 이틀간 진주대첩역사공원과 로데오거리, 중앙시장 일원에서 제1회 진주비빔밥 페스타를 개최했다고 9일 밝혔다.
진주대첩역사공원을 중심으로 로데오거리와 전통시장까지 행사 공간을 넓혀 지역 상권과 연계했다.
개막식에서는 진주비빔밥의 재료와 색을 활용한 퍼포먼스가 진행됐다. 이어 진주대첩이 일어난 1592년을 상징하는 1592인분 비빔밥 나눔 행사가 열렸다.
행사장에서는 진주비빔밥 장인의 조리 시연과 토크쇼, 장터 비빔밥 만들기, 전통 디저트 만들기 등이 진행됐다. 진주비빔밥의 유래와 지역 음식문화에 관한 이야기를 소개하는 프로그램도 마련됐다.
방문객 참여 프로그램으로는 원도심 스탬프 투어, 비빔밥 채색 아트월, 랜덤 비빔밥 메가 챌린지 등이 운영됐다. 전통시장과 지역 음식점, 소상공인이 참여한 먹거리 판매장과 프리마켓도 행사 기간 문을 열었다.
시는 축제와 상권을 연계하기 위해 로데오거리와 전통시장 방문 프로그램을 운영했다. 지역 음식점에서는 비빔밥을 주제로 한 신메뉴를 선보였고 행사장에는 관련 식음 공간이 마련됐다.
폐막일에는 퓨전 국악 밴드 서도밴드의 공연이 진행됐다.
news2349@newspim.com