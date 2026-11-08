[LPGA] 김효주·황유민, 토토 저팬 클래식 공동 6위로 마쳐

AI 핵심 요약beta
- 김효주와 황유민이 8일 토토 재팬 클래식에서 공동 6위를 기록했다
- 김효주는 4타를 줄여 시즌 8번째 톱10에 진입했다
- 사쿠마 슈리는 8언더파로 역전 우승해 상금과 시드권을 획득했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사쿠마 슈리, 8언더파 몰아치며 4타차 역전 우승
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주와 황유민이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 토토 재팬 클래식에서 나란히 공동 6위에 이름을 올렸다.
김효주와 황유민은 8일 일본 이바라키현 다이헤이요 클럽 미노리 코스(파72·6598야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드까지 최종합계 13언더파 275타를 기록해 아나 벨락(슬로베니아), 하타오카 나사(일본), 우자옌(대만) 등과 함께 동률을 이뤘다.
김효주는 4라운드에서 버디 5개와 보기 1개로 4타를 줄이며 순위를 9계단 끌어올렸다. 지난달 LPGA 투어 BMW 챔피언십 공동 4위에 이어 2경기 연속 톱10에 진입한 김효주는 올 시즌 8번째 톱10을 달성했다.
황유민은 시즌 두 번째 톱10을 기록했다. 2타 차 공동 3위로 출발한 황유민은 전반 1번, 3번, 5번 홀에서 잇따라 보기를 범하며 3타를 잃었지만 6번홀 첫 버디로 분위기를 바꾼 뒤 9번홀과 12번홀에서 버디를 추가하는 저력을 보이며 이븐파 72타로 경기를 마쳤다. 지난 1월 개막전 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스(공동 5위) 이후 약 10개월 만의 톱10 진입이다. 지난해 10월 롯데 챔피언십 우승으로 올해 LPGA 무대에 데뷔한 황유민은 신인왕 포인트 2위를 유지하고 있다.
전인지는 최종합계 10언더파 278타로 공동 18위를 기록했고, 주수빈과 이민영은 7언더파 281타로 공동 31위에 자리했다. 신지애는 공동 46위(4언더파 284타)로 대회를 마쳤다.
우승은 일본여자프로골프(JLPGA) 투어의 사쿠마 슈리에게 돌아갔다. 사쿠마는 4라운드에서 보기 없이 버디만 8개를 솎아내며 8언더파 64타를 쳤다. 최종합계 20언더파 268타를 적어낸 사쿠마는 2위 이와이 아키(일본·16언더파 272타)를 4타 차로 제치고 역전 우승을 차지, 우승 상금은 31만 5000달러(약 4억 3000만 원)와 LPGA 투어 시드권을 획득했다.
psoq1337@newspim.com