전남광주특별시, '반도체 정주여건' 개선 사업 발굴 박차

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 6일 반도체도시 정주여건 전략회의를 개최했다
- 주거·교육·교통·의료 등 분야별 정주 개선사업을 집중 논의했다
- 외부 전문가 자문을 거쳐 올해 말 혁신전략을 마련할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 6일 광주청사 대회의실에서 '반도체도시 정주여건 혁신 전담팀(TF) 내부 전략회의'를 개최했다고 밝혔다.
'정주여건 전략회의'는 호남권 반도체 클러스터 조성에 따라 유입될 기업과 근로자, 가족들이 전남광주에 안정적으로 정착할 수 있도록 분야별 정주여건 개선사업을 발굴하고 실행 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
관련 실·국장 등 약 25명이 참석해 각 실·국에서 제출한 기존 및 신규 후보사업을 공유하고 사업별 필요성과 추진 가능성 등을 집중 논의했다.
특히 주거·교육·교통·의료·생활사회기반시설(SOC) 등 정주여건 전반에 걸친 분야별 후보사업을 검토하고 단순한 시설 확충을 넘어 반도체 기업과 근로자들이 실제 체감할 수 있는 생활환경 개선에 중점을 두기로 했다.
아울러 삼성전자가 제시한 교육·교통·용수 등 3대 정주여건 관련 요청사항에 대해서도 관련 실·국별 검토사항과 조치계획을 공유하고 기업이 필요로 하는 정주 기반시설 확충과 개선 방안을 다각도로 협의했다.
전남광주통합특별시는 이날 논의된 후보사업에 대해 분야별 외부 전문가의 자문을 거쳐 사업계획을 구체화하고 올해 말까지 정주여건 혁신전략을 마련할 계획이다.
내년에는 발굴된 세부사업의 우선 순위와 재원 확보 방안 등을 종합적으로 검토해 단계적으로 사업을 추진할 방침이다.
황기연 행정문화부시장은 "호남권 반도체 클러스터의 성공을 위해서는 산업단지 조성뿐만 아니라 기업과 우수 인재, 그 가족들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있는 종합적인 정주환경 조성이 중요하다"며 "주거·교육·교통·의료·문화 등 생활 전반의 기반시설을 선제적으로 확충해 일과 삶이 조화를 이루는 경쟁력 있는 반도체 정주도시를 만들어가겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com