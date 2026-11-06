오픈AI, 코드 관리까지 사업 확장…MS 깃허브와 경쟁 예고

AI 핵심 요약beta
- 오픈AI는 4일 피에르를 인수해 AI 코딩 사업을 확대했다
- 피에르 코드 저장·검토 도구를 코덱스에 통합할 계획이다
- 오픈AI는 코드 생성 넘어 개발 인프라 전반 경쟁에 나섰다
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자체 소스 관리 기술 '판도'도 공개…AI 코딩 넘어 개발 플랫폼으로 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 오픈AI가 소프트웨어 개발 도구 기업을 인수하며 인공지능(AI) 코딩 사업을 확대한다. AI가 코드를 작성하는 데 그치지 않고 저장과 검토, 배포까지 소프트웨어 개발 전 과정을 관리하는 플랫폼 구축에 나선 것이다. 마이크로소프트(MS)의 깃허브가 주도해 온 개발 인프라 시장에도 변화가 예상된다.
6일 정보기술(IT) 업계에 따르면 오픈AI는 지난 4일(현지시간) 미국 개발 도구 기업 피에르 컴퓨터 컴퍼니(Pierre Computer Company) 인수 계획을 발표했다. 인수 금액은 공개하지 않았다.
피에르는 코드 저장 서비스 '코드 스토리지(Code Storage)'와 다양한 오픈소스 개발 도구를 개발한 기업이다. 개발자가 프로젝트 파일을 탐색하는 '트리스(Trees)'와 코드 변경 사항을 비교·검토하는 '디프스(Diffs)' 등이 대표적이다. 이들 기술은 이미 오픈AI의 코딩 에이전트 코덱스(Codex)에 적용돼 있다.
오픈AI는 인수 완료 후 코드 스토리지 기능을 코덱스에 통합할 계획이다. 이를 통해 AI 에이전트가 생성한 코드를 저장하고 변경 이력을 추적하는 기능까지 확보한다는 구상이다.
앞서 오픈AI는 지난 2일 자체 개발한 소스 관리 시스템 '판도(Pando)'도 공개했다. 여러 AI 에이전트가 동시에 코드를 작성하고 수정하는 환경에서 기존 시스템의 처리 한계를 개선한 기술이다.
오픈AI에 따르면 판도 도입으로 코드 변경 사항을 서버에 전송하는 작업의 지연시간이 중간값 기준 약 80% 단축됐다. 현재 오픈AI 내부 소프트웨어 개발에 활용되고 있으며 하루 약 1페타바이트의 Git 데이터를 처리할 수 있다.
이번 인수는 AI 코딩 시장의 경쟁 영역이 코드 생성에서 개발 인프라 전반으로 확대되고 있음을 보여준다. 특히 코드 저장과 버전 관리 시장을 주도해 온 MS 깃허브와의 경쟁 가능성에 관심이 쏠린다.
오픈AI는 "개발자와 AI 에이전트가 가장 야심 찬 프로젝트에 도전하는 공간으로 코덱스를 발전시키겠다"고 밝혔다.
피에르의 기존 오픈소스 프로젝트는 인수 이후에도 공개 상태를 유지한다. 이번 거래는 규제당국 승인 등 통상적인 절차를 거쳐 최종 완료될 예정이다.
syu@newspim.com