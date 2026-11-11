[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 SKY대 정시 공략법

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

수능 시험이 끝난 뒤 성적표를 받아 든 수험생들은 누구나 깊은 고민에 빠지게 된다. "이 성적으로 과연 어떤 대학에 합격할 수 있을까?", "희망하는 대학에 소신 지원을 해야 할까, 아니면 안전하게 하향 지원을 해야 할까?"와 같은 수많은 질문과 불안감이 엄습한다. 그러나 정시모집은 막연한 감정이나 주관적인 불안감으로 접근해서는 결코 승산이 없는 냉혹한 '결과 중심의 입시'다. 11월에 치러진 단 한 번의 수능 시험 성적이 진학 가능한 대학과 학과를 직관적으로 결정짓는 정시 구조에서는 오직 정확한 통계 데이터와 전략적 수치 분석만이 최선의 합격 경로를 제시한다.

정시모집에서는 서울대를 비롯한 주요 대학들이 수능 성적 100%로 신입생을 선발한다. 일부 대학이나 전형에 따라 학생부 교과 평가나 출결, 봉사 등을 반영하거나 면접을 실시하는 사례가 존재하지만, 합격의 실질적인 변별력과 당락을 좌우하는 것은 단연 수능 환산점수다. 따라서 수험생들은 단순히 수능 성적표에 찍힌 영역별 등급이나 표준점수 총합에 일희일비할 것이 아니라, 목표 대학의 영역별 반영비율, 감점 및 가산점 구조, 환산점수 산출 공식을 철저히 분석하여 자신에게 가장 유리한 반영 방식을 채택한 대학을 찾아내는 입체적인 전략을 세워야 한다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 2027학년도 정시 지원 시 고려해야 할 핵심 변수

수능 성적표가 배부된 이후 최상위권 정시 지형을 뒤흔드는 핵심 변수들을 정확히 꿰뚫어 보아야 한다. 선택과목 개편과 N수생의 지속적인 유입, 그리고 대학별 교과 반영 및 환산 방식의 차이는 작년 합격선 데이터를 그대로 적용할 수 없게 만드는 주된 요인이다.

1. 졸업생(N수생) 비중과 고득점층의 형성 구조

현역 재학생의 경우 3학년 1학기까지 내신 관리와 비교과 세특 기록, 수시 원서접수 및 대학별고사 준비를 병행하느라 순수한 수능 몰입 학습 시간이 절대적으로 부족했다. 반면, 오직 수능 하나만을 목표로 장기간 수련해 온 졸업생 및 N수생 비중이 높게 유지되는 입시 구조 속에서 상위권 고득점층의 최상위 구간은 단단하게 형성된다. 그렇다고 해서 하향 지원만이 무조건적인 안전을 보장해 주지는 않는다. 수능 성적표상의 표준점수 총점이 다소 아쉽더라도, 자신이 상대적으로 높은 점수를 받은 영역의 반영 비율이 높은 대학을 찾아내어 환산점수의 우위를 점하는 역발상 지원 전략이 요구된다.

2. 모의지원 데이터의 한계와 실질 커트라인의 이해

많은 수험생이 입시 기관의 모의지원 리포트에 의존하지만, 이를 100% 맹신하는 것은 대단히 위험하다. 모의지원은 수험생들의 가상 이동 동선을 파악하는 참고자료일 뿐, 실제 정시 원서접수 마감 직전의 눈치작전과 대학별 탐구 변환표준점수 발표 결과에 따라 실질 합격선은 크게 출렁인다. 정시 모집에서는 최초 합격자보다 이월 및 충원 합격으로 이어지는 최종 등록자들의 성적이 낮아지는 현상이 자연스럽게 발생한다. 따라서 표면적인 최고점 커트라인에 위축되어 무작정 기권하기보다는, 최근 3개년간의 최종 등록자 70% 컷 및 충원 회전율 데이터를 종합적으로 감안한 현실적인 지원 판단을 내려야 한다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 2일 오전 서울 송파구 방산고에서 수험생들이 OMR카드를 작성하고 있다. 2026.09.02 photo@newspim.com

◆ SKY(서울대·연세대·고려대) 및 의약학계열 정시 지원 전략

최상위권 수험생들의 지원 전략은 일반 점수대 수험생들과 그 궤를 달리한다. 의대·치대·한의대·약대·수의대 등 의약학계열과 서울대, 연세대, 고려대를 목표로 하는 최상위권 집단은 불합격 시 재수나 삼수를 감수하더라도 소신 상향 지원을 감행하는 경향이 대단히 강하다.

의약학계열은 여전히 전국 최상위권 자연계 수험생들이 모이는 핵심 축이며, 수능 백분위 평균 기준 최상위 1~2% 이내의 극소수 구간에서 촘촘하게 합격선이 형성된다. 수도권 주요 의대의 경우 수능 백분위 평균 98.5~99.5% 이상, 지방권 의대라 할지라도 97.5~99.0% 수준의 견고한 합격선이 구축된다. 약대, 치대, 한의대 역시 수능 백분위 95.0~98.5% 사이에서 치열한 점수 싸움이 펼쳐진다.

의약학계열을 제외한 SKY대 일반 모집단위의 경우, 지원 가능한 대략적인 백분위 합격선 지표는 다음과 같이 형성된다.

1. 인문계열 최상위권

서울대(백분위 95~98% 내외), 연세대(백분위 92~96% 내외), 고려대(백분위 93~96% 내외)

2. 자연계열 최상위권

서울대(백분위 93~98% 내외), 연세대(백분위 91~96% 내외), 고려대(백분위 92~96% 내외)

그러나 앞서 강조했듯 단순 백분위 평균값은 지원 가능 여부를 가늠하는 1차적인 가이드라인에 불과하다. 실제 SKY대 정시 싸움에서는 대학별 영역별 반영 비율과 가산점, 그리고 학교생활기록부 교과 평가 반영 여부가 최종 당락을 베어 가른다.

1. 서울대

정시모집에서 수능 성적 외에 학생부 교과평가(정량+정성)를 반영하며, 모집단위에 따라 수학 및 탐구 영역에 높은 가중치를 부여한다.

2. 연세대

국어와 수학, 탐구 간의 균형 있는 점수 반영 비율을 유지하면서 영어 등급별 감점 폭을 크게 적용하여, 영어 상위 등급 확보 여부가 실질적인 변수로 작용한다.

3. 고려대

수능 100% 전형 외에 교과우수전형을 별도로 운영하며, 국어와 수학의 비중을 높게 설정하고 탐구 영역 환산 방식에서 차별화를 둔다.

이처럼 동일한 수능 표준점수 총점을 가진 수험생이라 할지라도 서울대, 연세대, 고려대 각 대학의 환산 공식을 적용해 보면 점수 순위가 뒤바뀌는 현상이 빈번하게 일어난다. 따라서 최상위권 정시 공략의 핵심은 단순 점수 합산이 아니라 '자신의 수능 영역별 강약점에 최적화된 SKY 산출식'을 찾는 데 있다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 송파구 잠신고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

◆ 성적표를 '숫자'가 아닌 '전략'으로 읽어라!

정시모집은 단 한 번의 수능 시험 결과와 단 세 번(가, 나, 다군)의 지원 카드로 대학 진학의 성패를 가르는 정교한 게임이다. 이 짧은 기회 안에서 최종 합격의 승전가를 부르기 위해서는 눈앞의 숫자에 일희일비하는 감정적 접근을 버리고, 오직 냉정한 데이터에 기반한 전략적 판단을 내려야 한다.

모의지원 결과의 착시 현상이나 단순 주변의 입소문에 휩쓸리지 말고, 자신의 수능 성적표를 바탕으로 대학별 환산점수표를 들여다보아야 한다. 수능 시험이 끝난 직후부터 진짜 정시 컨설팅과 전략 수립이 시작된다. 수능 난이도 변수, N수생 유입 비중, 대학별 반영 비율과 이월 인원 등 매년 입시 지형은 거세게 요동치지만, 결국 '자신의 성적표를 숫자가 아닌 전략으로 읽어내는 수험생'만이 SKY대 합격의 문을 당당히 열고 들어갈 것이다.