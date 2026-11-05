심플랫폼, 스마트공장 공급기업 역량진단 '레벨 4' 획득

AI 핵심 요약beta
- 심플랫폼이 5일 스마트공장 공급기업 역량진단에서 레벨4를 획득했다
- 레벨4는 제조 운영을 정량 측정하고 예측·관리하는 수준이다
- 심플랫폼은 NUBISON AX로 품질예측·이상탐지·공정최적화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'NUBISON AX' 활용 제조 AI 적용 확대 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 피지컬 인공지능(AI) 전문기업 심플랫폼이 중소벤처기업부의 '2026년 스마트공장 공급기업 역량진단'에서 레벨 4(Level 4) 등급을 획득했다고 5일 밝혔다.
회사에 따르면 레벨 4는 제조 현장의 운영 상황을 정량적으로 측정·관리하고 예측할 수 있는 수준을 의미한다. 심플랫폼은 제조 데이터를 활용한 공정 상태 분석과 결과 예측, 관리 역량 등을 평가받았다.
심플랫폼은 자체 개발한 산업용 인공지능 전환(AX) 플랫폼 '누비슨(NUBISON) AX'를 제조 현장에 적용하고 있다. NUBISON AX는 산업 데이터 수집부터 AI 모델 개발·학습·배포·운영과 자동 재학습까지 지원하는 플랫폼이다. 회사는 해당 플랫폼을 품질 예측과 설비 이상 탐지, 공정 최적화 등에 활용하고 있다.
심플랫폼은 반도체와 정밀제조 등 제조 현장에 NUBISON AX를 적용하고 있으며 향후 예측·최적화 기술을 고도화하고 제조 공정의 자율화 수준을 높일 계획이다.
임대근 심플랫폼 대표는 "이번 역량진단은 당사의 산업 AX 기술력과 제조 현장 적용 역량을 객관적으로 인정받은 성과"라며 "NUBISON AX의 예측·최적화 역량을 강화하고, AI가 스스로 판단하고 운영하는 자율제조 환경 구현을 추진하겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com