부산창의융합교육원, 6일 우주아라 축제 개최…천체 관측·우주 특강

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청창의융합교육원이 4일 우주아라 축제를 6일 개최한다고 밝혔다
- 학생·학부모·시민 등 360여 명이 별자리 관측에 참여한다
- 천체 강연과 망원경 체험 등 10여 개 프로그램을 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 별자리 관측부터 천체망원경 체험까지 부산에서 특별한 우주 여행이 펼쳐진다.
부산시교육청창의융합교육원은 오는 6일 오후 5시부터 부산 연제구 토곡로 교육원에서 '2026 우주아라 축제'를 개최한다고 4일 밝혔다.
이번 행사는 '밤하늘, 빛을 따라'를 주제로 학생과 학부모, 교직원, 시민 등 360여 명이 참여한다.
참가자들은 천체투영실인 디지털플라네타리움에서 가을철 별자리와 우주 관련 영상을 관람한다. 이어 아마추어 천문가의 해설을 들으며 고성능 천체망원경으로 밤하늘의 별과 행성을 관측한다.
한국천문연구원 김상철 박사는 '별 보는 과학자, 천문학자와 천체망원경'을 주제로 특별 강연을 진행한다.
천체과학 체험 공간에서는 '내 손 끝에 펼쳐지는 별빛 퍼즐' 등 10여 개 프로그램을 운영한다. 학교 천체과학탐구 동아리 학생들이 참여하는 체험 부스도 마련한다.
아마추어 천문가들이 촬영한 천체 사진을 전시해 참가자들이 별과 우주를 다양한 방식으로 접할 수 있도록 할 예정이다.
ndh4000@newspim.com