금산인삼, 미국서 3000만 달러 수출 상담

AI 핵심 요약beta
- 금산군은 2일 미국 로스앤젤레스 수출상담회에서 3044만 달러 상담을 진행했다.
- 현지 바이어 42개사와 상담 93건을 진행하고 21건의 수출 MOU를 체결했다.
- 금산군은 미국 유통망 확대와 판촉 강화로 실제 수출 성과를 추진한다.
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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 미국 로스앤젤레스에서 개최한 수출상담회에서 3000만 달러가 넘는 상담 실적을 거두며 금산인삼의 미국 시장 진출 확대에 속도를 내고 있다.
금산군은 지난 2일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스 부에나파크에서 열린 금산인삼 수출상담회에서 현지 바이어 42개사와 3044만 달러 규모의 수출 상담 93건을 진행했다고 4일 밝혔다.
이 가운데 21건은 총 2070만 달러 규모의 수출 양해각서(MOU) 체결로 이어졌다.
충남도 미국사무소와 협력해 마련한 이번 상담회는 현지 바이어와 국내 참가 업체 간 일대일 상담 방식으로 진행됐다.
군은 상담 성과가 실제 수출계약으로 이어질 수 있도록 통역과 관련 서류 작성 등을 지원하고, 귀국 이후에도 협의가 진행 중인 바이어를 대상으로 추가 협약 체결을 추진할 계획이다.
아울러 충남도 미국사무소와 협력해 금산인삼 제품의 현지 유통망 입점을 확대하고 공동 판촉 행사와 안정적인 물량 공급체계 구축에도 나설 방침이다.
미국 건강기능식품 시장 진출을 위한 현지 정보 수집과 기업 지원 방안도 논의했다.
군은 상담회 당일 코트라(KOTRA) 로스앤젤레스 무역관을 방문해 미국 건강기능식품 시장의 소비 동향과 한국 인삼 제품에 대한 현지 평가 등을 확인했다.
특히 미국 식품의약국(FDA) 등록 절차와 영문 라벨 작성, 기능성 표시 규정 등 국내 업체들이 미국 진출 과정에서 겪는 실무적 어려움에 대한 대응 방안을 공유했다.
앞서 지난 1일에는 캘리포니아주 풀러턴에서 금산인삼 미국 진출 전략 세미나를 개최하고 참가 업체들과 현지 시장 공략 방안을 모색했다.
이어 로스앤젤레스 홈쇼핑 월드를 방문해 금산인삼 판촉전 예정 장소를 점검하고 향후 행사 운영과 판매 확대 방안 등을 협의했다.
문정우 금산군수는 "이번 미국 방문에서 확인한 현지 수요를 토대로 내년도 미국 시장 판촉 사업을 구체화하겠다"며 "상담과 협약에 그치지 않고 실제 수출과 현지 매장 입점으로 성과가 이어질 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com