트럼프 "이스라엘 원조 연 40억 달러 올해 말 중단 합의"

"이스라엘 더는 필요 없어"…민주당 비판 소재 차단 의도도

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 올해 말로 미국의 이스라엘 원조 40억 달러(약 5조4000억 원)를 중단하기로 합의했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스 '폭스 앤드 프렌즈'와 인터뷰에서 "이스라엘에 매년 40억 달러를 주는데, 비비(네타냐후) 총리와 나는 몇 달 전 이를 중단하기로 합의했다"며 "올해 말까지는 이스라엘에 돈을 주지 않기로 이미 합의했다. 이스라엘이 필요로 하면 돕겠다"고 말했다.

다만 트럼프 대통령이 어떤 자금을 가리키는지, 연말에 어떻게 중단한다는 것인지는 분명하지 않다. 미국이 이스라엘에 매년 38억 달러의 군사 원조를 제공하는 양해각서(MOU)는 2028년에야 만료되기 때문이다. 양측은 그 이후 원조를 어떻게 바꿀지를 두고 협의를 진행해 왔다.

트럼프 대통령은 이스라엘이 더는 이 자금이 필요하지 않으며, 일부 민주당과 좌파 정치인이 이스라엘에 대한 미국의 재정 지원을 공화당 비판 소재로 쓰고 있다고 주장했다. 그는 좌파가 이 자금을 "불공정의 신호"로 쓰는데 그걸 용납할 수 없다고 설명했다.

특히 그는 이날 중간선거에서 당선되면 첫 무슬림 연방 상원의원이 되는 압둘 엘사이드를 직접 거명했다. 미시간에 출마한 엘사이드는 이스라엘에 대한 조건 없는 군사 원조에 반대하며, 미국의 자금은 미국 시민을 우선해야 한다고 주장해왔다. 트럼프 대통령은 "이스라엘은 그 돈이 필요 없는데, 왜 우리가 엘사이드 같은 미치광이들의 공격을 받아야 하나"라고 했다.

이스라엘에 대한 미국 내 여론은 2023년 가자 전쟁 이후 악화됐다. 특히 민주당 지지층에서 그렇다. 지난 6월 퀴니피액대 여론조사에서 유권자의 48%, 민주당 지지층의 66%가 미국이 이스라엘을 지나치게 지지한다고 답했다. 2017년 처음 같은 질문을 했을 때의 16%, 20%에서 크게 오른 수치다.

네타냐후 총리도 지난 10월 이스라엘 방송 인터뷰에서 "내가 두 차례 확보한 수백억 달러의 미국 방위 예산 원조가 계속될 거라 생각한다면, 그렇지 않을 것이라는 데 익숙해지라"며 "미국이 변했기 때문"이라고 밝힌 바 있다.

2020년 1월 28일 도널드 트럼프 당시 미국 대통령이 워싱턴 백악관을 방문한 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 맞이하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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