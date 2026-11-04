파라점퍼스, 론칭 20주년 맞아 특별 전시 개최…변요한·송해나 등 참석

AI 핵심 요약beta
- 파라점퍼스가 28일부터 29일까지 서울 청담동서 20주년 전시를 개최했다
- 전시는 브랜드 헤리티지와 아카이브, 고비 재해석 작품 10점을 선보였다
- 2026 FW 컬렉션과 한국 전용 블랙 톤온톤 컬렉션도 함께 공개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
브랜드 헤리티지부터 글로벌 아티스트 협업 전시, 2026 FW 컬렉션 및 코리아 익스클루시브까지 한자리에서 공개
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 이탈리아 프리미엄 아우터웨어 브랜드 파라점퍼스(PARAJUMPERS)가 론칭 20주년을 기념해 특별 전시를 개최했다.
지난 10월 28일부터 29일까지 양일간 서울 청담동 미스페이스에서 진행된 이번 행사는 파라점퍼스의 20년간의 브랜드 헤리티지를 조명하고 새로운 시즌 컬렉션을 선보이기 위해 마련됐다.
행사 현장에는 배우 변요한, 권유리, 봉태규와 모델 겸 방송인 송해나가 참석했다. 이들은 파라점퍼스 아우터 스타일링을 선보이며 현장에 참여했다.
이번 프레젠테이션은 파라점퍼스의 20년간의 브랜드 헤리티지와 발자취를 살펴볼 수 있는 전시 형태로 구성됐다. 브랜드의 역사와 디자인을 조명하는 아카이브 컬렉션을 비롯해, 론칭 20주년을 기념해 전 세계 아티스트들이 파라점퍼스의 대표 아이템인 '고비(GOBI)' 아우터를 재해석한 작품 10점을 국내에 전시했다.
이와 함께 브랜드 고유의 기술력과 디자인 철학을 현대적으로 재해석한 2026 FW 컬렉션도 공개했다.
한국 시장을 위해 특별히 기획된 '코리아 익스클루시브(KOREA EXCLUSIVE)' 컬렉션도 함께 선보였다. 해당 컬렉션은 브랜드의 베스트셀러를 기반으로 시그니처 디테일을 절제된 블랙 톤온톤 디자인으로 재해석했다.
이날 행사에서 선보인 코리아 익스클루시브 컬렉션을 비롯한 파라점퍼스의 2026 FW 시즌 아이템은 전국 파라점퍼스 공식 매장 및 공식 온라인 스토어를 통해 만나볼 수 있다.
whitss@newspim.com