콘진원, '2026 K콘텐츠 원작 미국 진출 쇼케이스' 성료

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 미국 로스앤젤레스 코리아센터에서 '2026 K콘텐츠 원작 미국 진출 쇼케이스'를 성료했다고 3일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞은 이번 행사는 국내 콘텐츠 기업의 우수한 원작 지식재산(IP)을 미국 엔터테인먼트 업계에 소개하고, 미국 드라마 제작 및 공동개발 등 사업 협력 기회를 모색하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 10월 22일 '2026 K-콘텐츠 원작 미국 진출 쇼케이스'에서 한국 참가사(아리아트 장재연작가)가 피칭하고 있다. [사진=콘진원] 2026.11.03 alice09@newspim.com

국내 콘텐츠 기업 10개 사와 미국 주요 창작·제작 관계자 등 73명이 참여했으며, 원작 피칭과 일대일 비즈니스 상담 등 총 150건이 진행됐다.

특히 올해는 메인 쇼케이스 외에도 한미 작가교류회, 현지 전문가의 피칭 컨설팅, 글로벌 엔터테인먼트 에이전시 CAA(Creative Artists Agency) 방문 등 다양한 연계 프로그램을 운영했다. 이를 통해 한국 원작 IP의 현지 각색과 공동개발, 글로벌 사업화 가능성을 모색했다.

10월 22일 로스앤젤레스 코리아센터에서 열린 쇼케이스에는 빅오션이엔엠, SBS 인터내셔널, MBC 아메리카, 어나더스토리, 이매지너스, 에이스토리, 싸이더스, 에픽홀딩스, 재담, 아리아트 등 국내 콘텐츠 기업 10개 사가 참가해 미국 시장 진출을 목표로 다양한 원작 IP를 선보였다.

현장에는 넷플릭스 '아바타: 아앙의 전설' 실사판 시즌 1의 쇼러너를 맡은 앨버트 김, '원피스' 제작사 투모로우 스튜디오의 개발 담당 수석부사장 닉 루이, HBO '하우스 오브 드래곤' 시즌 1의 작가이자 공동 프로듀서인 아일린 심을 비롯해 미국의 주요 작가, 쇼러너, 프로듀서 및 엔터테인먼트 업계 관계자 등 총 73명이 참석했다.

이어진 일대일 비즈니스 상담에서는 국내 참가 기업과 미국 현지 관계자들이 한국 지식재산(IP)의 현지 각색과 공동개발, 투자, 글로벌 유통 등 다양한 협력 방안을 논의했다.

이를 통해 국내 콘텐츠 기업들은 미국 주요 제작 관계자들과의 협력 기반을 넓히고 글로벌 사업화 가능성을 살펴봤다.

10월 21일에는 참가 기업 10개 사가 글로벌 엔터테인먼트 에이전시 CAA를 방문해 TV 콘텐츠 개발, 미디어 금융, 신기술, 전략 개발 등 다양한 분야의 관계자들과 교류했다.

참가 기업들은 한국 원작을 활용한 미국 드라마 시리즈 개발과 공동제작, 글로벌 콘텐츠 금융 및 IP 사업화 등 미국 시장 진출을 위한 협력 방안을 논의했다.

아울러 CAA의 디지털 기술 서비스 '더 CAA 볼트'를 살펴보고, 아티스트의 디지털 형상과 음성 등 디지털 자산을 활용한 콘텐츠 제작 및 사업 모델을 검토했다.

이를 통해 미국의 엔터테인먼트 기술과 국내 기업의 IP 및 제작 역량을 연계한 공동사업, 기술 협력 및 신규 콘텐츠 개발 등 협력 가능성을 모색하는 시간을 가졌다.

10월 20일 열린 한미 작가교류회에는 미국 작가 라나 조 '아메리칸 본 차이니즈'와 카일 재로우 '스타트렉: 디스커버리', 한국 작가 오상호 '모범택시'와 신유담 '내 남편과 결혼해줘'가 참여했다.

양국 작가들은 각자의 창작 경험과 제작 환경을 공유하고, 한국 원작을 미국 시청자에 맞는 드라마 시리즈로 발전시키기 위한 각색 방향과 공동개발 가능성을 논의했다.

이번 교류회는 한미작가 간 창작 교류를 확대하고, 한국 원작의 현지화와 공동 창작 프로젝트로 이어질 수 있는 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다.

박병호 콘진원 LA 비즈니스센터장은 "한국 IP에 대한 세계적인 관심을 국내 기업의 실질적인 사업 기회로 연결하는 것이 중요하다"라며 "이번 쇼케이스가 국내 콘텐츠 기업과 미국 창작·제작 업계 간 협력을 확대하고, 우수한 한국 IP가 글로벌 사업화로 이어지는 계기가 되기를 기대한다"라고 말했다.

alice09@newspim.com