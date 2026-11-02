진주시, 혁신도시 기업 지원사업 합동 점검…공유오피스 현황·예산 집행 확인

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 2일 국토부·경남도와 국고보조사업 현장점검을 했다
- 점검반은 공유오피스 조성과 기업유치 지원사업 집행현황을 살폈다
- 시는 4분기 입주기업 현장 확인 뒤 지원금을 지급할 계획이다
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4분기 입주보조금 지급 현장 확인
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주혁신도시의 기업 지원사업이 연말 집행 점검대에 올랐다.
진주시는 2일 오후 경남진주혁신도시 복합혁신센터에서 국토교통부·경남도와 '2026년 하반기 혁신도시 국고보조사업 합동 현장점검'을 실시했다고 밝혔다.
국토부 2명, 경남도 2명, 진주시 관계자 4명 등 8명이 참석했다. 점검 대상은 혁신기업 공유오피스 조성 지원사업과 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업이다.
공유오피스 조성 지원사업은 이전 공공기관 연관기업의 창업과 유치, 정착을 지원하기 위해 입주기업 임차료와 공유오피스 조성비를 지원하는 사업이다. 이날 점검에서는 올해 새로 조성한 공유오피스 현황과 운영 실태, 사업비 집행 내역을 확인했다.
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업은 혁신도시 입주기업의 임차료와 대출이자 등을 지원하는 사업이다. 점검반은 9월 말 기준 예산 집행 현황과 연말까지 필요한 사업비, 불용액을 줄이기 위한 집행계획을 살폈다.
시는 4분기 입주보조금 신청기업을 대상으로 현장 확인을 진행한 뒤 지원금을 지급할 계획이다.
시는 발전공기업 통합본사 유치와 한국토지주택공사 기능 분리 재검토, 공공기관 2차 이전 때 기존 혁신도시 집적을 주요 과제로 추진하고 있다. 경남도와 함께 공공기관 유치와 기존 이전기관, 지역산업 간 연계도 강화할 방침이다.
news2349@newspim.com