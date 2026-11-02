산청군, 상품권 구매한도 한시적 확대…소상공인 매출 회복 기대

AI 핵심 요약beta
- 산청군이 2일 11월 산청사랑상품권 구매한도를 50만원으로 확대했다
- 산청군은 3000만원 규모 전통시장 전용 상품권을 15% 할인 발행했다
- 전통시장 결제 시 할인과 캐시백을 합쳐 최대 25% 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 11월 한 달간 상품권 구매한도를 늘리고 전통시장 전용 상품권을 내놓는다. 지갑 부담을 낮춘 지역상품권이 지역 상권의 소비 회복으로 이어질지 주목된다.
산청군은 11월 한 달간 산청사랑상품권 구매한도를 확대하고 전통시장 전용 모바일 상품권을 발행한다고 2일 밝혔다.
이번 조치는 연말 소비 수요를 지역 내로 유도하고 전통시장과 소상공인 매출 부진을 완화하기 위한 것이다.
산청사랑상품권은 모바일과 지류 상품권 모두 1인당 구매한도가 각 50만원으로 상향됐다. 기존 한도는 모바일 30만원, 지류 40만원이었다. 군은 이번 확대를 통해 상품권 이용을 늘리고 지역 소비를 촉진하겠다는 방침이다.
군은 상품권 구매 확대가 지역 내 유통과 소상공인 매출 회복으로 이어질 것으로 내다봤다. 상품권은 관내 가맹점에서 사용할 수 있다.
전통시장 전용 모바일 상품권은 3000만 원 규모로 발행된다. 15% 할인 판매되며 1인당 구매 한도는 20만 원이다.
이 상품권은 산청·생초·덕산·단성·단계·화계 등 관내 6개 전통시장의 제로페이 가맹점 69곳에서 사용할 수 있다. 군은 전통시장 중심의 소비를 늘리기 위해 전액 군비로 사업을 추진한다.
모바일 제로페이 캐시백 행사도 함께 진행된다. 오는 12월 10일까지 착한가격업소에서 모바일 제로페이로 결제하면 결제액의 5%를 돌려준다.
코리아그랜드페스티벌 기간인 지난달 29일부터 11월 15일까지는 모바일 제로페이 이용객에게 5% 캐시백이 추가 지급된다.
이 기간에 전통시장 전용 모바일 상품권을 구매해 시장 내 착한가격업소에서 결제하면 상품권 할인 15%와 캐시백 10%가 적용돼 최대 25%의 혜택을 받을 수 있다. 다만 캐시백은 이벤트 대상과 지급 기준을 충족해야 한다.
m25322532@newspim.com