부산서부교육지원청, 3일 '학생 통합지원 역량 강화' 연수…150여명 참여

AI 핵심 요약beta
- 부산서부교육지원청은 2일 학생맞춤통합지원 연수를 3일 개최한다고 밝혔다
- 관내 초·중학교 관리자와 담당자 150여 명이 학교·지역 연계 사례를 공유했다
- 교육지원청은 지역 자원목록집을 배부하고 현장 의견을 내년도 계획에 반영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연수 결과 내년도 운영계획에 반영 예정
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산서부교육지원청이 학생의 학습·경제·심리·정서 등 어려움을 조기에 파악하고 학교 안팎의 자원을 연계한 지원체계 구축에 나선다.
서부교육지원청은 3일 동구 아스티호텔에서 관내 초·중학교 관리자와 업무담당자 150여 명을 대상으로 '2026학년도 하반기 학생맞춤통합지원 역량 강화 연수'를 개최한다고 2일 밝혔다.
강사는 학교 현장에서 학생맞춤통합지원 체계를 운영해 온 학교장들이 맡는다. 주강원 가람중학교 교장은 학교 단위 운영 사례를 소개하고 장계영 구미 원당초등학교 교장은 실무 과정과 지역사회 연계 방안을 설명한다.
서부교육지원청은 학교가 활용할 수 있는 지역사회 기관과 지원 정보를 담은 '지역 자원목록집'을 제작해 참석자들에게 배부할 예정이다. 연수에서 나온 현장 의견은 내년도 학생맞춤통합지원 운영계획에도 반영한다.
학생맞춤통합지원은 개별 사업별로 학생을 지원하는 방식에서 벗어나 학교와 교육지원청, 지역사회가 학생의 상황에 맞춰 필요한 서비스를 연결하는 체계다.
학교에서 해결하기 어려운 문제를 복지·상담·의료 등 지역 전문기관과 연계하는 방식으로 운영된다.
ndh4000@newspim.com