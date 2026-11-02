부산시 '환경교육도시' 재지정…해양 특화 교육 성과 인정

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 2일 환경교육도시로 3년간 재지정됐다고 밝혔다
- 해양 특화 교육과 민·관·학 협력체계가 높은 평가를 받았다
- 시는 해양 환경교육 데이터베이스를 구축하고 조정 기능을 강화할 계획이다
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3년간 시민 체감형 교육 체계 고도화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 환경교육도시 지위를 3년 더 이어간다. 바다를 매개로 한 환경교육이 부산의 도시 경쟁력으로 자리매김하고 있다.
시는 기후에너지환경부의 2026년도 환경교육도시 공모에서 재지정됐다고 2일 밝혔다. 지정 기간은 2027년 1월부터 2029년 12월까지 3년이다.
이번 공모에는 21개 지방자치단체가 신청했다. 부산시와 제주특별자치도를 포함한 12개 지자체가 현장심사를 받았고 최종적으로 광역지자체 3곳과 기초지자체 7곳 등 10곳이 환경교육도시로 선정됐다.
시는 해양 특화 환경교육과 체험·탐방형 프로그램 운영에서 높은 평가를 받았다. 과학관과 해양박물관 등 지역 기관을 연결한 민·관·학 협력체계도 주요 성과로 꼽혔다.
국제환경영화제를 통한 기후위기 인식 확산과 시민 참여형 환경교육 프로그램 운영도 평가 대상에 포함됐다. 부산의 지역 자원을 활용해 지속적이고 체계적인 환경교육 기반을 구축했다는 점이 재지정에 영향을 미쳤다.
시는 2020년 시범 지정과 2023년 환경교육도시 지정을 거치며 환경교육 기반을 확대해 왔다. 친환경 에너지 전환, 도시숲 조성, 순환경제 추진과 함께 시민의 환경학습권 보장을 위한 사업도 이어갔다.
부산환경체험교육관을 개관해 체험 중심 교육 공간을 마련했고 해양수도라는 지역 특성을 반영한 해양생태 환경교육도 추진했다.
재지정에 따라 시는 환경교육도시 지정서를 받고 향후 3년간 홍보와 사업 컨설팅 등 행정 지원을 받는다. 시는 부산의 해양 특성을 반영한 환경교육 통합 데이터베이스를 구축하고 지역 환경교육의 조정 기능을 강화할 계획이다.
전재수 시장은 "기후위기 시대에 시민과 함께 쌓아 온 환경교육 성과를 인정받은 것"이라며 "해양·환경 인프라를 활용한 시민 체감형 교육체계를 고도화하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com