경기도·도의회 '여·야·정협치위원회' 출범..."민생예산 확보 등 협력"

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 경기도의회가 2일 여야정협치위원회를 출범시켰다
- 위원회는 도정 현안과 예산안 사전 협의·이견 조정에 나선다
- 도지사와 의장, 여야 대표의원이 공동의장으로 협치를 이끈다
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추미애 지사 "도의회와 충분히 소통하며 도민께 필요한 변화 만들어갈 것"
남종섭 의장 "어려운 시기 머리 맞대야...내년도 예산부터 함께 풀어갈 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도의회가 도정 현안과 민생 예산 문제 해결을 위한 소통·협치 기구인 '여·야·정협치위원회'를 전격 출범시켰다.
2일 도의회에 따르면 행정사무감사와 내년도 본예산 심사를 앞두고 출범한 이번 협치위원회는 주요 도정 현안과 예산안에 대한 사전 협의와 이견 조정에 나선다.
남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당, 용인3)은 이날 오후 도의회 예담채에서 열린 출범식에서 추미애 경기도지사, 안광률 더불어민주당 대표의원(시흥1), 방성환 국민의힘 대표의원(성남5)과 함께 공동협약을 체결했다. 이날 행사에는 도의회 양당 수석부대표와 정책위원장, 주형철 경기도 경제부지사 등이 참석했다.
이번 협약에 따라 경기도와 도의회는 주요 현안을 정기적으로 논의하고 합의사항의 이행까지 관리하는 협치 체계를 갖추게 됐다.
협치위원회는 경기도지사와 도의회 의장, 양당 대표의원을 공동의장으로 하며 주요 도정 현안과 조례안·예산안, 정책·전략사업 등을 논의한다. 운영은 분기별 1회 정례회를 기본으로 하며 정책 현안 발생 시 임시회를 수시로 개최한다. 아웃러 원활한 운영과 사전 협의, 이견 조정 및 이행 점검을 위해 실무협의회의도 설치·운영한다.
추미애 경기도지사는 "경기도와 도의회가 앞으로 자주 만나고 충분히 논의하며 도민께 필요한 변화를 만들어갈 것"이라며 "필수민생사업 예산 마련부터 지방세제 개편과 국비 확보까지 함께 힘을 모아가겠다"고 강조했다.
남종섭 경기도의회 의장은 "경기도는 2014년 연정을 시작으로 도와 의회가 소통하고 협력하며 도정을 함께 책임지는 길을 찾아왔다"며 "재정이 어려운 시기일수록 더욱 머리를 맞대야 하며 당장 내년도 예산부터 협치위원회에서 함께 풀어가길 바란다"고 화답했다.
여야 교섭단체도 적극적인 협력을 약속했다. 안광률 더불어민주당 대표의원은 "경기도의 민생예산만큼은 여야정이 머리를 맞대고 함께 지켜내야 한다"고 말했다. 방성환 국민의힘 대표의원 또한 "문제점을 파악하는 데 그치지 않고 대안까지 제시해 도민의 행복을 위한 실질적인 협치를 이뤄가겠다"고 밝혔다.
경기도의회와 경기도는 지난 제11대 의회에서도 2022년 11월 '여야정협의체'를 출범시킨 데 이어 2023년 9월 '여야정협치위원회'를 구성해 협력 흐름을 이어온 바 있다.
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