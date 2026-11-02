부산시, 대규모 통계조사 대통령 표창 수상…3회 연속 성과

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 2일 대규모 국가통계조사 유공으로 대통령 표창을 받았다
- 부산시는 4개 통계조사와 지역통계 관리 성과를 인정받았다
- 부산시는 2016년과 2021년에 이어 3회 연속 대통령 표창을 받았다
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정책 반영 통한 변동 추구
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 대규모 국가통계조사의 현장 수행 역량을 인정받았다.
시는 2일 국가데이터처가 주관한 '2026년도 대규모 통계조사 업무 유공 포상 전수식'에서 대통령 표창을 받았다고 밝혔다. 이로써 시는 지난 2016년과 2021년에 이어 올해까지 해당 부문 대통령 표창을 3회 연속 받았다.
기관 부문에서는 부산시를 비롯해 서울시와 전북특별자치도 부안군, 중소기업중앙회가 대통령 표창을 받았다.
시는 2024년 가구주택기초조사를 시작으로 2025년 인구주택총조사와 농림어업총조사, 2026년 경제총조사까지 4개 조사를 진행했다. 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 조사 실시본부를 꾸리고 조사 단계별 관리와 지역 특성을 반영한 홍보를 병행한 점이 평가됐다.
지역통계 작성·관리 실적도 수상 배경으로 꼽혔다. 시는 국가승인통계 23종과 행정통계 4종 등 모두 27종의 지역통계를 관리하고 있다. 정책 수립과 평가에 필요한 통계를 시기에 맞춰 제공한 점도 인정받았다.
부산시 산하 구·군 가운데서는 기장군이 국무총리 표창을 받았다. 서구와 영도구, 부산진구, 동래구, 해운대구, 사하구, 금정구, 연제구, 수영구 등 9개 구는 재정경제부 장관 표창을 수상했다.
국가데이터처는 이번 포상에서 대규모 통계조사에 참여한 공무원과 조사요원, 민간기관 등에 모두 3741점의 정부 포상을 수여했다. 개인 부문 3545점, 기관 부문 196점으로 대통령 표창은 33점이었다.
전재수 시장은 "통계조사는 시민의 삶을 살피고 목소리를 듣는 소통의 과정"이라며 "조사 결과를 정책에 반영해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com