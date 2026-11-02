박동식 사천시장, 현대중공업파워시스템 방문…"안정적 성장 지원"

AI 핵심 요약beta
- 박동식 사천시장이 2일 현대중공업파워시스템 공장을 방문했다
- 현대중공업파워시스템은 청우중공업 부지와 시설을 인수했다
- 시는 350억원 투자와 150명 이상 고용 효과를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 현대중공업파워시스템이 기업회생 절차를 밟던 청우중공업의 부지와 시설을 인수함에 따라 경남 사천 제조업 현장이 활기를 띠고 있다.
시는 350억 원 규모의 투자와 150명 이상 고용이 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 내다봤다.
시는 박동식 시장이 2일 사천 제1일반산업단지 내 사천외국인투자지역에 들어선 현대중공업파워시스템 사천공장(SHHI)을 방문했다고 밝혔다.
박 시장은 이날 공장 시설을 둘러보고 회사 관계자들과 간담회를 열고 투자 진행 상황과 가동 준비 현황을 확인했다.
박 시장은 간담회에서 공장 가동과 투자 과정에서 필요한 인허가 등 행정 절차 지원을 약속했다. 기업에는 지역 주민 우선 채용과 지역 기자재 활용을 요청했다.
박 시장은 "현대중공업파워시스템의 지역경제에 새로운 동력이 될 것"이라며 "기업이 사천에서 안정적으로 성장할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 이어가겠다"고 말했다.
현대중공업파워시스템은 인수를 통해 사천공장 부지와 생산시설을 확보했다. 현재 공장 가동을 준비하고 있으며 사천공장을 국내 생산과 물류의 주요 거점으로 육성할 계획이다.
기존 철골 구조물 제작 기능에 더해 배열회수보일러(HRSG) 제조 기능도 확대할 방침이다.
m25322532@newspim.com