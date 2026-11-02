추미애 지사 "재정위기 극복·필수민생예산 확보에 여야정 힘 모아야"

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 경기도의회는 2일 여야정협치위원회를 공식 출범했다
- 협치위는 도정 현안과 민생 예산을 사전 논의하기로 했다
- 여야정은 필수민생사업 예산 확보와 재정위기 극복에 협력하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
도의회 여야 "오직 도민만 바라보고 문제 해결 및 대안 제시할 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도의회가 도정 현안과 민생 예산 문제 해결을 위한 소통·협치 기구인 '여·야·정협치위원회'를 공식 출범시켰다.
경기도와 도의회는 2일 경기도의회 예담채에서 '여·야·정협치위원회' 출범식을 열고 갈등을 넘어 도민을 위한 실질적 성과를 내는 도정을 펼쳐 나가기로 뜻을 모아 협약문에 서명했다고 밝혔다.
이번 협치위 출범은 지난 10월 27일 남종섭 경기도의회 의장의 제안에 다음 날 추미애 경기도지사가 화답하면서 4일 만에 속도감 있게 성사됐다.
협치위는 주요 도정과 예산안 편성, 민생 현안 해결 과정 등에서 집행부와 의회가 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 사전 소통을 강화하기 위해 마련된 협의체다.
경기도지사와 경기도의회 의장, 더불어민주당 및 국민의힘 대표의원이 공동 의장을 맡는다. 위원회는 분기별 1회씩 연 4회 정례회를 개최하며 주요 정책 현안이 발생할 경우 협의를 거쳐 임시회를 수시로 열 계획이다.
추미애 경기도지사는 출범식에서 "소통은 서로의 생각과 어려움을 듣는 데서 시작하고 협치는 그 이해를 바탕으로 함께 해법을 만드는 일"이라며 "재정 여건이 매우 어려운 때일수록 여야와 경기도가 손잡고 함께 민생을 지켜야 한다"고 강조했다.
추 지사는 이어 "무엇보다 시급한 것은 필수민생사업 예산을 마련하는 일"이라며 "예산 마련부터 지방세제 개편과 국비 확보까지 당과 의회, 경기도가 정부와 국회에 한 목소리로 건의한다면 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
남종섭 경기도의회 의장은 "경기도는 항상 도와 의회 간 협치소통기구를 운영하며 함께 도정을 책임져 왔다"며 "오늘 출범하는 협치위원회도 그 경험을 이어받아 마주한 어려움을 함께 극복하는 협력의 힘을 발휘하길 기대한다"고 화답했다.
여야 교섭단체도 도민을 위한 적극적인 협치를 약속했다. 안광률 더불어민주당 대표의원은 "여야정이 함께 머리를 맞대고 오직 도민만을 바라보는 도정의 새로운 활력소가 될 것"이라며 책임 있는 역할을 다짐했고 방성환 국민의힘 대표의원 역시 "야당으로서 문제점 파악뿐만 아니라 대안까지 제시하며 도민 행복과 재정위기 극복을 위해 힘쓰겠다"고 전했다.
경기도는 오는 2027년도 본예산안 심의를 앞두고 협치위가 공식 출범한 만큼 도민에게 필수적인 민생정책이 적기에 추진될 수 있을 것으로 기대하고 있다.
1141world@newspim.com