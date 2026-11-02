대전선관위, 시·구체육회장선거 입후보설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 대전선관위가 2일 체육회장선거 설명회 개최 계획을 밝혔다
- 시체육회장 설명회는 10일, 구체육회장은 12일부터 진행한다
- 후보 등록과 선거운동 방법, 제한사항 등을 안내한다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전광역시선거관리위원회가 다음달 실시되는 대전시체육회장 및 5개 구체육회장선거를 앞두고 입후보예정자를 대상으로 선거 절차와 관련 규정 안내에 나선다.
대전선관위는 다음달 16일 대전시체육회장선거와 같은 달 23일 치러지는 5개 구체육회장선거를 앞두고 입후보설명회를 개최한다고 2일 밝혔다.
대전시체육회장선거 입후보설명회는 오는 10일 오후 2시 대전선관위 7층 대회의실에서 열린다.
구체육회장선거 설명회는 오는 12일 중구·서구선관위를 시작으로 16일 유성구선관위, 17일 동구·대덕구선관위에서 각각 진행된다.
설명회에서는 입후보예정자와 선거 관계자들을 대상으로 후보자 등록 절차와 구비서류 작성 방법, 선거운동 방법 및 제한·금지사항 등을 안내할 예정이다.
지방체육회장선거는 2020년 국민체육진흥법 개정에 따라 선거관리위원회가 의무적으로 위탁받아 관리하고 있다.
대전선관위 관계자는 "이번 설명회에서 입후보예정자들이 알아야 할 선거 절차와 주요 규정을 종합적으로 안내할 예정"이라며 "입후보예정자와 관계자들의 적극적인 참석을 바란다"고 말했다.
nn0416@newspim.com