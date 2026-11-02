사천시, 우주항공복합도시 개발 첫발…도시개발구역 지정 절차 착수

AI 핵심 요약beta
- 사천시는 2일 우주항공복합도시 구역 지정 절차에 착수했다
- 용현면 710만㎡에 산업·연구·교육·주거 기능을 집적한다
- 경남도는 관계기관 협의를 거쳐 2027년 상반기 지정·고시한다
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내년 상반기 도시개발구역 지정 완료
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 우주항공청을 중심으로 산업·연구·주거 기능을 결합한 도시 개발이 첫발을 내디뎠다.
사천시는 용현면 일원에 조성하는 우주항공복합도시의 도시개발구역 지정 절차에 착수했다고 2일 밝혔다.
시에 따르면 지난 9월 도시개발법에 따른 도시개발구역 지정 신청서를 경남도에 제출했다. 사업 타당성과 개발 구상, 관련 법령 및 상위 계획과의 부합 여부를 검토해 달라는 취지다.
사업 대상지는 용현면 일원 약 710만㎡다. 산업·연구·교육·주거 기능을 집적하고 교통·문화·녹지 등 정주 기반을 갖춘 복합도시로 개발하는 구상이다. 전체 면적은 약 215만평으로 여의도 면적의 2배를 넘는다.
시는 도시개발구역 지정과 개발계획 수립을 위해 65억 원의 용역비를 투입했다. 지난 4월 공청회를 열어 주민과 전문가 의견을 들었고 6월에는 사천시 도시계획위원회 심의를 진행했다.
도는 신청서 접수 이후 사업 타당성과 개발 구상, 관련 법령 및 상위 계획과의 정합성을 검토했다. 이어 농림축산식품부 등 관계 중앙부처와 기관에 협의를 요청했다.
관계기관 협의에서는 농림지역과 농업진흥지역 해제 여부가 주요 쟁점이 될 전망이다. 사업 대상지의 약 67%가 농림지역인 만큼 농지 관련 절차가 구역 지정의 핵심 변수로 꼽힌다.
시는 농지 분야 외에도 교통·환경·재해 영향과 상하수도 등 기반시설 계획을 관계기관과 협의할 예정이다. 관련 법령과 상위 계획에 맞춰 개발계획을 구체화하고 사업의 실행 가능성을 검토한다.
도는 관계기관 협의와 법령 검토, 경상남도 도시계획위원회 심의를 거쳐 2027년 상반기까지 도시개발구역 지정·고시를 완료한다는 계획이다.
우주항공복합도시는 우주항공청과 지역 산업 기반을 연계해 기업과 연구기관, 교육시설을 집적하는 사업이다. 시는 전문인력의 정착을 지원하는 주거환경을 마련하고 산업·연구·교육 기능 간 연계를 강화할 방침이다.
m25322532@newspim.com