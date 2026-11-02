남종섭 경기도의장 '제8회 의회공감' 개최...사무처 직원들과 소통

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 경기도의회 의장이 2일 제8회 의회공감을 개최했다
- 의회사무처 직원들과 복지·근무환경 개선 방안을 논의했다
- 공정한 인사와 지방의회법 연내 통과 필요성을 강조했다
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남의장 "시스템에 기반한 공정 인사 정착 및 근무환경 개선 최선"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당, 용인3)은 2일 '제8회 의회공감'을 개최하고 의회사무처 직원들과 일상 및 근무환경에 관해 자유롭게 소통하는 자리를 가졌다고 밝혔다.
의회에 따르면 '의회공감'은 기존 일방적 공지사항 전달 중심의 월례조회에서 벗어나 직원들이 직접 참여해 질문과 의견을 나누는 쌍방향 토크 형식의 소통 프로그램이다.
남 의장 취임 후 처음으로 열린 이날 행사에는 의회사무처 전 직원이 참석했으며 진용복 의회사무처장도 함께 토크쇼 패널로 나서 복지 및 근무환경 개선책을 논의했다.
행사는 모범공무원 표창 수여를 시작으로 조직문화 개선 발표, 직원 참여 퀴즈, 소통 토크쇼 순으로 진행됐다. 남 의장은 토크쇼에서 의정활동 중 가장 기억에 남는 순간으로 무투표 4선 당선을 꼽으며 지역 주민들의 신뢰에 감사를 표했다.
이어 남 의장은 조직 운영 방침과 관련해 "인사는 의장의 개인적 판단이 아닌 체계적인 시스템에 따라 이뤄져야 한다"며 "직원들과 함께 공정한 인사의 기준을 확립하고 원칙을 준수해 전국 최고의 의회가 될 수 있도록 정주 여건을 개선하겠다"고 강조했다.
아울러 지난달 열린 지방의회법 제정 촉구 대회 영상을 공유하며 지방의회법의 연내 통과 필요성을 재차 강조하고 입법 촉구 활동에 힘쓴 직원들의 노고를 치하했다.
진용복 사무처장 역시 "직원들이 본연의 업무에 집중할 수 있도록 불필요한 보고 단계와 행정 절차를 대폭 줄이고 원칙에 기초한 유연한 조직 문화를 만드는 데 전력을 다하겠다"고 덧붙였다.
남 의장은 끝으로 "직원들과 한마음으로 의회사무처를 발전시키고 조직을 안정적으로 이끌어가는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com