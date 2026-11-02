남양주시 "자원순환시설 민간투자사업 의결…적기 조성 총력"

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 2일 자원순환시설 민간투자사업 협약안을 의결했다
- 시는 이패동에 2433억원을 투입해 폐기물 처리시설을 조성한다
- 시설은 하루 640t을 처리하고 바이오가스를 수소 생산에 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 기획예산처 주관 제6회 민간투자사업심의위원회에서 자원순환시설 민간투자사업의 사업시행자 지정 및 실시협약안이 의결됐다고 2일 밝혔다.
시에 따르면 이 사업은 남양주시 이패동 일원에 총사업비 2433억 원을 투입해 폐기물 처리시설을 조성하는 프로젝트다. 민간사업자와 손익을 공유하는 손익공유형 민간투자사업(BTO-a) 방식으로 추진되며 건설 기간은 48개월, 운영 기간은 20년이다.
시설은 하루 총 640t 규모로 조성된다. 주요 시설별 처리 용량은 ▲통합바이오가스화시설 440t ▲재활용품 처리시설 100t ▲대형폐기물 처리시설 100t이다.
통합바이오가스화시설은 음식물류 폐기물 210t과 하수슬러지 230t을 처리하게 된다. 이 과정에서 생산된 바이오가스는 수소생산시설에 공급해 에너지원으로 활용된다.
시는 폐기물 처리와 에너지 생산을 연계해 자원순환 체계를 구축하고 왕숙신도시를 비롯한 3기 신도시 입주와 인구 증가에 따른 폐기물 처리 수요에 선제적으로 대응한다는 방침이다.
시 관계자는 "자원순환시설은 왕숙신도시 입주와 인구 증가에 대비해 안정적인 폐기물 처리 체계를 구축하는 데 필요한 기반시설"이라며 "지구계획 수립 등 남은 행정절차를 차질 없이 추진해 시설이 적기에 조성될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com