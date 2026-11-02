밀양시의회, 제276회 임시회 개회…27개 안건 심사

AI 핵심 요약beta
- 밀양시의회는 2일 제276회 임시회를 열고 15일간 일정에 돌입했다
- 시의회는 조례안과 동의안 등 모두 27건을 심사한다
- 노후 슬레이트 지원 확대 건의안과 지역 현안 대안을 채택했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시의회가 내년도 집행기관의 시정 운영 방안에 대해 전면적인 점검에 나섰다.
밀양시의회는 2일 본회의장에서 제276회 임시회 제1차 본회의를 개회했다고 밝혔다. 임시회는 오는 16일까지 15일간의 일정에 돌입했다.
심사 대상은 조례안과 동의안 등 모두 27건이다. 박진수 의원이 대표발의한 '밀양시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안'과 박원태 의원이 대표발의한 '밀양시 노인 보호구역 지정 및 관리에 관한 조례안'이 포함됐다.
밀양시가 제출한 '2027년도 경남연구원 출연 동의안'도 심사한다.
손문규 의장은 개회사에서 "2027년도 시정 업무보고를 두고 시정의 향후 방향과 시민 생활 개선 방안을 확인하고 논의하는 과정"이라며 "의원들은 업무보고 내용을 면밀히 검토해 지역 균형발전과 시민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 심사해 달라"고 당부했다.
이날 본회의에서는 5분 자유발언도 이어졌다. 이현민 의원은 노동자종합복지관 건립을 촉구했고, 하원호 의원은 남기일반물류단지 개발사업과 관련한 재정부담 완화 및 대안 검토를 제안했다. 박원태 의원은 얼음골 관광자원을 활용한 사계절 관광벨트 조성을 제시했다.
인구감소지역의 노후 슬레이트 철거 지원 확대를 촉구하는 건의안도 채택했다. 시의회는 건의문을 관계 부처에 전달할 예정이다.
앞서 시의회는 임시회 개회에 앞서 주요 시설과 사업 현장을 찾아 운영 실태와 추진 상황을 점검해 왔다.
news2349@newspim.com