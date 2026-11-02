안도걸 의원, '서남권투자공사 설립안' 발의…AI·반도체 등 지원

AI 핵심 요약beta
- 안도걸 의원은 2일 서남권투자공사 설립 법안을 대표 발의했다.
- 공사는 자본금 5조원으로 지역 기업과 미래산업에 자금을 공급한다.
- 대출·투자·보증과 발전펀드로 서남권 혁신기업 성장을 지원한다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 안도걸 더불어민주당 의원이 '서남권투자공사 설립 및 운영에 관한 법률안'을 대표 발의했다.
2일 국회에 따르면 해당 법안은 전남광주통합특별시에 서남권투자공사를 설립해 지역 기업의 성장과 산업 구조 전환에 필요한 자금을 공급하는 내용이 담겼다.
공사의 자본금은 5조원 규모이며 정부를 최대주주로 한국산업은행·한국수출입은행·중소기업은행과 전남광주통합특별시 등이 출자하도록 했다.
대출뿐 아니라 증권 투자, 보증, 사채 인수, 펀드 조성 등 다양한 금융 수단을 활용할 수 있다.
특히 서남권발전펀드를 조성할 수 있도록 해 혁신기업과 창업기업, 미래 전략산업에 대한 장기 투자를 뒷받침할 기반을 마련했다.
5년마다 서남권 산업금융 기본계획을 수립하고 정부·지방자치단체·전문가 등이 참여하는 서남권발전협의회를 통해 산업정책과 금융지원의 연계를 강화하도록 했다.
시가 출자에 따라 받는 배당수익은 산업발전·지역혁신·주민복리 증진 등 지역상생 사업에 우선 활용하도록 노력하는 등, 투자성과를 지역발전으로 연결하기 위한 내용도 포함됐다.
안 의원은 "지역에 기술과 성장 가능성을 갖춘 기업이 있어도 이를 뒷받침할 자본이 부족하면 산업과 인재의 수도권 집중을 막기 어렵다"며 "서남권투자공사를 통해 지역에서도 혁신기업이 투자받고 성장할 수 있는 모험자본 생태계를 조성하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com