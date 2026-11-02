보성군수배 자전거대회 400여 명 참가 속 마무리

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 1일 제암산에서 전국 산악자전거대회를 마무리했다.
- 전국 선수와 동호인 400여 명이 다운힐·크로스컨트리 등에 참가했다.
- 이승민·강하준·강동현·장재원 등이 분야별 우승을 차지했다.
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군 제암산에서 전국 선수와 동호인 400여 명이 참가한 산악자전거대회가 경쟁 경기와 비경쟁 라이딩을 아우르며 마무리됐다.
보성군은 지난 10월 31일부터 11월 1일까지 제암산자연휴양림 일원에서 '제3회 보성군수배 전국산악자전거 및 국민라이딩 대회'를 개최했다고 2일 밝혔다.
한국산악자전거연맹이 주최·주관한 이번 대회는 다운힐과 크로스컨트리 및 국민라이딩 등 3개 분야로 진행됐다.
첫날에는 1.4km 내리막 구간에서 다운힐 경기가 열렸으며 둘째 날에는 담안저수지 주변 3km 국민라이딩과 숲길 22km 크로스컨트리 경기가 펼쳐졌다.
다운힐에서는 남자일반부 이승민(마르MTB레이싱)과 남자고등부 강하준(마르MTB레이싱)이 각각 우승했다.
크로스컨트리에서는 남자일반부 강동현(전주시청)과 남자고등부 장재원(김천생명과학고)이 정상에 올랐으며 중급 50~59세부 임대섭(바이크와 친구들)과 초급 40~49세부 박병주(순천백두대간MTB)도 각각 우승했다.
행사장에는 무료 대여 자전거 50대가 마련됐으며 참가자들에게 기념품과 점심 식사가 제공됐다.
이상철 부군수는 "보성 산악자전거대회를 지역 대표 레포츠 축제로 만들어 갈 수 있도록 산림관광 기반 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com