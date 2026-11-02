남양주시' 2026년 자동차 무상점검' 640대 차량 점검완료

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 1일 자동차 무상점검을 진행해 차량 640대를 점검했다
- 전문 정비인력이 브레이크·타이어 등 안전 관련 항목을 점검했다
- 시는 취약계층 차량 64대를 우선 점검하고 정비 상담도 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 지난 1일 시청 청6부지와 진접·오남행정복지센터 제1주차장에서 '2026년 자동차 무상점검 지원사업'을 진행해 차량 640대의 점검을 완료했다고 2일 밝혔다.
이번 사업은 차량 결함으로 인한 교통사고를 예방하고 시민들의 차량 유지관리 부담을 덜기 위해 진행됐다.
이날 무상점검에는 경기북부자동차전문정비사업조합 남양주시지회 소속 전문 정비인력이 맡았으며 진접·오남행정복지센터 제1주차장에서는 336대, 시청 청6부지에서는 304대가 각각 점검을 받았다.
시는 진접읍과 다산동 등 2개 권역에서 점검을 동시에 운영해 시민들의 접근성과 이용 편의를 높였다.
주요 점검 항목은 브레이크, 타이어, 조향장치, 전기장치 등 차량 안전과 직결된 부분이다. 정비인력은 소모품 교체와 간단한 정비 상담도 함께 진행했다.
특히 사회적 배려 대상 차량 64대를 우선 점검해 저소득층과 장애인, 고령자 등 취약계층의 차량 유지관리 부담을 줄였다.
asj7376@newspim.com