의정부도시공사, 전 사업장 대상 안전관리 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 의정부도시공사는 2일부터 전 사업장 안전점검을 시작했다
- 점검은 안전보건과 소방시설, 화재위험요인을 중점 확인한다
- 기술직원 43명은 밀폐공간 긴급구조 훈련을 실시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부도시공사는 최근 발생한 공장 화재와 유사한 사고를 예방하고 사업장별 안전관리체계를 강화하기 위해 2일부터 30일까지 한 달간 공사 전 사업장을 대상으로 점검을 진행한다고 밝혔다.
공사에 따르면 이번 점검은 부서별 자체점검과 안전감사실의 현장 확인점검 등 2단계로 실시된다.
ISO 45001 내부심사원도 참여해 ▲안전보건경영시스템 운영 실태 ▲소방시설 유지관리 상태 ▲화재위험요인 및 예방조치 이행 여부 등을 중점적으로 확인할 예정이다.
이번 점검 과정에서 확인된 위험요인에 대해서는 개선조치를 추진하고 사업장별 안전관리 수준을 높일 예정이다.
이와 함께 의정부도시공사는 기술직원 43명을 대상으로 실내빙상장 정화조와 물탱크 등 밀폐공간에서 긴급구조 훈련을 실시한다.
이번 훈련은 밀폐공간 작업 중 발생할 수 있는 질식 등 긴급상황에 대비하기 위한 것으로 사고 발생 시 신속한 구조와 초기 대응 역량을 강화하는 데 목적이 있다.
asj7376@newspim.com