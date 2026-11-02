수원시 공공예식장 '수원 새빛뜰' 1호·2호 부부 탄생

AI 핵심 요약beta
- 수원시는 31일 새빛뜰 광교에서 첫 결혼식을 열었다
- 예비부부 두 쌍이 공식 1호·2호 부부로 출발했다
- 수원 새빛뜰은 공공시설 활용과 표준가격으로 부담을 낮췄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시의 공공예식장 사업인 '수원 새빛뜰'에서 첫 결혼식이 성황리에 열렸다.
수원시는 지난 10월 31일과 11월 1일 이틀간 수원 새빛뜰 광교(광교역사공원)에서 예비부부 두 쌍이 차례로 결혼식을 올리며 공식 1호·2호 부부로 출발했다고 2일 밝혔다.
'수원 새빛뜰'은 수원시 주요 공공시설 공간을 활용해 예비부부에게 개방하는 공공예식장 사업이다.
현재 ▲광교(광교역사공원) ▲박물관(수원박물관 야외무대) ▲수목원(일월수목원 방문자센터) ▲행궁(수원전통문화관 안마당) 등 총 4곳에서 운영 중이다.
이 가운데 일월수목원을 제외한 3곳은 야외 예식장으로 운영되며 수원전통문화관의 경우 수원문화재단과 연계해 전통혼례 전용 공간으로 활용된다.
수원 새빛뜰은 예비부부 또는 양가 부모 중 1명 이상이 수원시에 거주하면 신청할 수 있다.
봄(3~6월)과 가을(9~11월) 시즌에 하루 단 한 팀만 예식을 진행해 여유로운 예식 환경을 제공한다.
아울러 시는 실속형·기본형으로 나눈 '공공예식 표준가격' 제도를 운영해 꽃장식, 식사, 스드메(스튜디오·드레스·메이크업) 등을 필요한 항목에 맞춰 선택할 수 있도록 해 경제적 부담을 대폭 줄였다.
신청은 모바일 앱 '새빛톡톡'을 통해 가능하다.
수원시 관계자는 "수원 새빛뜰에서 부부로서 첫발을 뗀 부부들에게 진심 어린 축하를 전한다"며 "앞으로도 많은 예비부부들이 비용 부담을 덜고 본인이 원하는 특별한 결혼식을 준비할 수 있도록 지원을 확대하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com