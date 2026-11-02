의왕시·현대로템, 복원된 '포일습지 생태교육' 성공적 마무리

AI 핵심 요약beta
- 의왕시는 2일 포일습지 생태교육을 성황리에 마무리했다
- 교육은 포일초 5학년 136명을 대상으로 총 8회 진행했다
- 시는 2027년부터 관내 초등학교로 교육을 확대할 계획이다
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 현대로템㈜과의 민관협력 ESG(환경·사회·지배구조) 자연환경 복원 사업의 일환으로 추진한 '2026년 포일습지 생태교육'을 성황리에 마무리했다고 2일 밝혔다.
의왕시는 지난해 현대로템, 한국환경보전원과 업무협약을 체결하고 도시화로 훼손됐던 포일습지를 복원해 멸종위기종인 맹꽁이의 서식 환경을 개선하는 등 생물다양성 증진 사업을 추진해 왔다.
이번 생태교육은 복원된 포일습지를 활용해 생태 복원의 성과를 알리고 생물다양성 보전의 가치를 전파하기 위해 기획됐다. 지난 6월과 10월 총 8회에 걸쳐 포일초등학교 5학년 학생 136명을 대상으로 진행됐다.
교육에는 민관협력 ESG 사업을 통해 양성된 '의왕 에코학교' 전문 강사진이 투입돼 습지 생태계의 역할과 멸종위기종 탐구 등 현장 중심의 체험 프로그램을 이끌었다.
시는 이번 교육 성과와 만족도 조사 결과를 바탕으로 프로그램을 한층 보완하고 난 후 오는 2027년부터 생태환경교육 전문 단체와 협력해 관내 초등학교를 대상으로 사업을 확대 추진할 계획이다.
김성제 의왕시장은 "복원된 포일습지가 학생들에게 자연의 소중함을 배우는 살아있는 생태 교육장이 되길 기대한다"며 "앞으로도 미래세대를 위한 생태환경교육을 지속적으로 강화할 것"이라고 말했다.
1141world@newspim.com