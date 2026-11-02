울산시, 대왕암공원 희귀 나그네새 관찰…1만824개체 기록

AI 핵심 요약beta
- 울산시는 2일 대왕암공원과 인근 해상에서 희귀 나그네새 12종 1만824개체를 확인했다
- 전국 탐조인 128명은 8월부터 9월까지 8차례 조사를 진행했다
- 울산시는 시민 기록을 바탕으로 조류 이동 현황을 계속 조사할 계획이다
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기후변화 영향, 추가 조사 계획
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산 동구 대왕암공원과 인근 해상이 희귀 나그네새들의 이동 길목으로 확인됐다. 여름부터 초가을 사이 12종 1만824개체가 관찰됐다.
울산시는 탐조 모임 '짹짹휴게소' 회원과 새 통신원 등 전국 탐조인 128명이 8월부터 9월까지 대왕암공원과 주변 해상 20㎞ 이내에서 8차례 조사를 진행했다고 2일 밝혔다.
조사에서 가장 많이 관찰된 종은 슴새로 9626개체였다. 이어 지느러미발도요 846개체, 제비갈매기 264개체, 알류샨제비갈매기 39개체, 바다제비 24개체, 한국동박새 14개체, 뿔쇠오리 4개체 순이었다. 북극도둑갈매기와 긴꼬리도둑갈매기, 넓적꼬리도둑갈매기 등 도둑갈매기류 3종도 확인됐다.
희귀종 관찰도 잇따랐다. 추석 연휴에는 국내 기록이 드문 분홍찌르레기 어린새 1개체와 한국동박새가 대왕암공원에서 발견됐다. 분홍찌르레기는 유럽 동부와 중국 서북부에서 번식한 뒤 인도와 스리랑카에서 겨울을 나는 종이다. 울산에서는 이번에 처음 관찰 기록이 남았다.
지난 8월 2일에는 열대·아열대 해역에 주로 서식하는 갈색얼가니새 1개체가 대왕암공원 앞 동해상에서 관찰됐다. 이 종은 국내에서도 통영 홍도와 신안 가거도, 제주도, 부산 해운대 등에서 드물게 확인된 나그네새다.
뿔쇠오리는 천연기념물이자 멸종위기 야생생물 Ⅱ급이다. 알류샨제비갈매기와 함께 세계자연보전연맹 적색목록 취약종으로 분류된다. 슴새와 바다제비는 적색목록 준위협종이다.
홍승민 짹짹휴게소 대표는 "연속 조사로 해양성 조류의 이동을 확인했다"며 "갈색얼가니새 관찰은 해수 온도 상승 등 기후변화를 보여주는 사례일 수 있다"고 말했다.
울산시는 시민 탐조인들의 기록을 바탕으로 대왕암공원과 앞바다의 조류 이동 현황을 계속 조사할 계획이다. 대왕암공원 앞바다에서는 2024년 8월에도 뿔쇠오리와 알류샨제비갈매기가 관찰됐고 지난해 8~9월에는 뿔쇠오리 50개체가 확인됐다.
psj9449@newspim.com