패브릭덕트, 해외 HVAC 시장 진출 가속화…아시아 파트너 모집 시작

AI 핵심 요약beta
- 패브릭덕트는 2일 국내외 공조기업 파트너 모집을 밝혔다
- 패브릭덕트는 일본·베트남·필리핀 진출을 본격 추진한다
- 패브릭덕트는 설계·제조와 기술교육 등 협력을 지원한다
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현지 영업망·기술 지원 구조 구축
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 금속덕트를 대체하는 섬유 덕트 기업이 해외 진출에 속도를 낸다.
부산창조경제혁신센터는 보육기업인 패브릭덕트가 국내 덕트·공조 시공업체와 해외 냉난방공조(HVAC) 기업을 대상으로 사업 파트너을 모집한다고 2일 밝혔다.
이는 국내 유통·시공망을 확대하고 일본·베트남·필리핀 등 아시아 시장 진출을 본격화하기 위한 행보다.
패브릭덕트는 섬유 소재 공기분배 시스템을 개발·설계·제조하는 기업이다. 자체 브랜드인 'FlowSox'를 통해 산업시설과 물류센터, 식품공장, 체육시설, 스마트팜 등에 맞춤형 공조 설비를 공급하고 있다.
FlowSox는 공조기에서 공급된 공기를 섬유 덕트에 가공한 타공홀로 분배하는 방식이다. 시설 구조와 사용 목적에 따라 풍속과 기류 방향, 도달거리를 조정할 수 있다. 금속덕트보다 가벼운 소재를 사용해 설치와 유지관리 부담을 줄인 점도 특징이다.
제품은 컬리와 농심, CJ제일제당 등의 산업 현장을 비롯해 인천대학교 수영장, 춘천 반다비체육센터 컬링장, 대한장애인체육회 테니스장 등에 적용됐다.
모집 대상은 공조 설비 설계·시공업체, 덕트 전문 시공업체, 냉난방 설비 유통업체다. 해외에서는 현지 공조 프로젝트 수행 역량을 갖춘 기업을 협력사로 확보할 계획이다.
패브릭덕트는 파트너사에 현장 조건을 반영한 기류 설계와 제품 견적·제조를 지원한다. 웹 기반 설계 프로그램 'FlowSox Builder' 활용을 비롯해 카탈로그와 적용 사례 제공, 설치 기술 교육, 프로젝트 기술 검토 등도 지원 항목에 포함했다.
해외 협력은 일본과 베트남, 필리핀 등 아시아 시장을 중심으로 추진한다. 최근에는 베트남 호치민에서 주베트남 한국상공인연합회와 업무협약을 맺고 현지 기업과의 협업 기반을 마련했다.
패브릭덕트는 현지 파트너가 제품 판매와 설치를 맡고, 본사는 기류 설계와 제조·기술 지원을 담당하는 방식으로 협력 구조를 구축할 방침이다. 단순 제품 수출보다 현지 영업망과 기술 역량을 결합하는 데 초점을 맞췄다.
psj9449@newspim.com